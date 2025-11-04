- Дата публикации
Ванна будет сиять, а грязь и налет исчезнут в считанные минуты: простые средства, которые заменят дорогую химию из магазина
Простые домашние средства сделают вашу чистую ванну.
Со временем на ванне скапливается грязь и известковый налет, а в углах может появляться плесень. Для борьбы с загрязнениями хозяйки обычно используют дорогие магазинные средства. Впрочем, не всегда результат оправдан. На помощь придут домашние методы, которые более безопасны и эффективны.
Как эффективно почистить и отбелить ванну с помощью средств, имеющихся в каждом доме, читайте в материале
Пищевая соди и лимонная кислота
Пищевая сода действует как мягкий абразив. Она удаляет отложения, особенно мыльный налет, отбеливает поверхности, а также обладает дезинфицирующими свойствами и эффективно борется с плесенью. Лимонная кислота растворяет известковый налет, освежает и оставляет приятный аромат.
Смешайте соду и лимонную кислоту в соотношении 1:1 и посыпьте поверхность влажной ванны. Через 20 минут протрите все мягкой тряпкой и тщательно смойте.
Пищевая соди и уксус
Используя пищевую соду и уксус, можно избавиться от желтого и мыльного налета.
Посыпьте ванну пищевой содой, а затем опрыскайте уксусом. Через 15 минут протрите всю ванную мягкой тканью из микрофибры. Это должно удалить любые следы остатков, грязи и плесени.
Лимонный сок
Лимонный сок – это натуральный, экологически чистый и полезный отбеливатель.
Налейте сок нескольких лимонов в бутылку с распылителем и тщательно опрыскайте всю ванную. Через 30 минут просто протрите поверхность тряпкой и тщательно смойте. Ваша ванна будет сиять.
Поваренная соль
Поваренная соль действует как мягкая наждачная бумага на стойкие пятна и особенно эффективно удаляет мыльный налет, жирные гели для душа и лосьоны.
Намочите ванночку, потом щедро посыпьте солью и оставьте на 20-30 минут. После этого просто протрите все тряпкой и тщательно смойте.
