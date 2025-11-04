Ванная. / © pixabay.com

Со временем на ванне скапливается грязь и известковый налет, а в углах может появляться плесень. Для борьбы с загрязнениями хозяйки обычно используют дорогие магазинные средства. Впрочем, не всегда результат оправдан. На помощь придут домашние методы, которые более безопасны и эффективны.

Как эффективно почистить и отбелить ванну с помощью средств, имеющихся в каждом доме, читайте в материале

Пищевая соди и лимонная кислота

Пищевая сода действует как мягкий абразив. Она удаляет отложения, особенно мыльный налет, отбеливает поверхности, а также обладает дезинфицирующими свойствами и эффективно борется с плесенью. Лимонная кислота растворяет известковый налет, освежает и оставляет приятный аромат.

Смешайте соду и лимонную кислоту в соотношении 1:1 и посыпьте поверхность влажной ванны. Через 20 минут протрите все мягкой тряпкой и тщательно смойте.

Пищевая соди и уксус

Используя пищевую соду и уксус, можно избавиться от желтого и мыльного налета.

Посыпьте ванну пищевой содой, а затем опрыскайте уксусом. Через 15 минут протрите всю ванную мягкой тканью из микрофибры. Это должно удалить любые следы остатков, грязи и плесени.

Лимонный сок

Лимонный сок – это натуральный, экологически чистый и полезный отбеливатель.

Налейте сок нескольких лимонов в бутылку с распылителем и тщательно опрыскайте всю ванную. Через 30 минут просто протрите поверхность тряпкой и тщательно смойте. Ваша ванна будет сиять.

Поваренная соль

Поваренная соль действует как мягкая наждачная бумага на стойкие пятна и особенно эффективно удаляет мыльный налет, жирные гели для душа и лосьоны.

Намочите ванночку, потом щедро посыпьте солью и оставьте на 20-30 минут. После этого просто протрите все тряпкой и тщательно смойте.

