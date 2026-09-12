Ванна будет сиять без дорогой химии: нужный продукт уже есть в вашем холодильнике

Как почистить ванну с помощью масленки / © Фото из открытых источников

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Даже если вы регулярно моете ванну, известковый и мыльный налет всё равно оставляют пятна и лишают её блеска. Однако не спешите покупать агрессивные химические средства — восстановить чистоту можно с помощью простого домашнего способа.

По рекомендациям немецких домохозяек, всё, что вам нужно, — это маслянка (на немецком языке она известна как Buttermilch), пишет издание Kertvar.hu.

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Прежде всего, маслянка — это пищевой продукт, но её кислотные свойства также могут помочь размягчить некоторые отложения. Этот метод может пригодиться вам, если вы хотите удалить лёгкие пятна.

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Почему стоит использовать масленку при чистке ванны

Благодаря натуральным кислотам маслянка прекрасно размягчает известковые отложения и остатки мыла. К тому же, как говорят немецкие хозяйки, содержащиеся в ней жиры возвращают поверхностям зеркальный блеск.

Однако имейте в виду, что реакция различных материалов и покрытий на кислоту может различаться. Чтобы не повредить ванну, сначала опробуйте этот способ на незаметном участке и ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Как почистить ванну с помощью масленки

Способ очистки чрезвычайно прост. Нанесите масло ровным слоем на загрязнённые места и оставьте примерно на 20 минут, чтобы налёт размягчился.

После этого аккуратно протрите поверхность круговыми движениями, используя мягкую губку или салфетку из микрофибры. Не используйте жесткие или металлические скребки, так как они могут оставить царапины.

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В конце смойте остатки средства тёплой водой и вытрите ванну насухо чистой тряпкой. Это дополнительно защитит поверхность от появления новых пятен и разводов от воды после высыхания.

Для более стойких отложений стоит добавить один ингредиент

По немецкому методу для удаления застарелых пятен в маслочку добавляют щепотку пищевой соды.

Однако действовать следует осторожно. Сода действует как мягкий абразив, поэтому на чувствительных или глянцевых покрытиях её лучше сначала опробовать на незаметном участке. Не стоит также смешивать всё подряд: сочетание большого количества бытовых средств далеко не всегда даёт лучший результат.

Будьте осторожны: один и тот же метод подходит не для каждой поверхности

Опытные домохозяйки советуют применять этот способ при чистке эмали и акрила, однако слепо следовать этому не стоит. Материалы и требования к уходу за сантехникой или плиткой разных производителей существенно различаются.

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Если вы не знаете точно, из чего изготовлена поверхность, сначала ознакомьтесь с рекомендациями производителя по чистке, а затем опробуйте чистящее средство на небольшом, незаметном участке.

Напомним, что чистые вилки, ложки и ножи со временем могут терять блеск из-за минеральных отложений, разводов от высохших капель воды и жирного налета, который в основном скапливается между зубцами вилок и возле декоративных элементов. Вернуть столовым приборам опрятный вид можно без специальных средств — с помощью белого уксуса, а при более сильных загрязнениях также соды, соли и лимонной кислоты.

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