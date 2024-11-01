Ванна будет сиять чистотой уже через 15 минут: как отмыть даже старую ржавчину без химии

Ржавчина в ванной является не только эстетической проблемой. Если вы не хотите использовать химию, попробуйте два супер средства, которые быстро и эффективно удаляют даже старую ржавчину.

Эти средства вы всегда найдете у себя на кухне. Специалисты говорят, что они с легкостью справятся с ржавчиной и налетом и через 15 минут ванна будет сиять чистотой.

Соль и лимонная кислота

Очень простой и бюджетный способ, который, тем не менее, отлично справляется с пятнами от ржавчины.

Что вам понадобится:

1 ст. ложка лимонной кислоты;

1 ч. ложка соли;

губка для чистки.

Что делать:

Лимонную кислоту нужно смешать с солью, чтобы образовалась однородная паста. Нанести смесь на ржавчинные пятна и оставить на 10 минут. После этого губкой или тканью хорошо протереть загрязненные места, смыть водой.

Вы заметите, что ржавчина сразу исчезла, а ванна стала чистой и белой.

Пищевая сода и уксус

Это средство отлично справляется с ржавчиной благодаря кислой среде уксуса и абразивным свойствам соды.

Что вам понадобится:

9% уксус;

пищевая сода;

губка или щетка для чистки.

Что нужно делать:

Уксус нанесите на пятна ржавчины, дайте ему впитаться в течение 5 минут. Сверху насыпьте пищевую соду, начнет появляться пена. Губкой или щеткой тщательно протрите все загрязненные участки. Смойте водой, чтобы удалить остатки.

Уже через считанные минуты ржавчина исчезнет.

Читайте также: