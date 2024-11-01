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Ванна будет сиять чистотой уже через 15 минут: как отмыть даже старую ржавчину без химии

Ванна будет сиять чистотой уже через 15 минут: как отмыть даже старую ржавчину без химии

Эффективное средство от ржавчины в ванной. / Фото: Фото из открытых источников

Ржавчина в ванной является не только эстетической проблемой. Если вы не хотите использовать химию, попробуйте два супер средства, которые быстро и эффективно удаляют даже старую ржавчину.

Эти средства вы всегда найдете у себя на кухне. Специалисты говорят, что они с легкостью справятся с ржавчиной и налетом и через 15 минут ванна будет сиять чистотой.

Соль и лимонная кислота

Очень простой и бюджетный способ, который, тем не менее, отлично справляется с пятнами от ржавчины.

Что вам понадобится:

  • 1 ст. ложка лимонной кислоты;
  • 1 ч. ложка соли;
  • губка для чистки.

Что делать:

  1. Лимонную кислоту нужно смешать с солью, чтобы образовалась однородная паста.
  2. Нанести смесь на ржавчинные пятна и оставить на 10 минут.
  3. После этого губкой или тканью хорошо протереть загрязненные места, смыть водой.

Вы заметите, что ржавчина сразу исчезла, а ванна стала чистой и белой.

Пищевая сода и уксус

Это средство отлично справляется с ржавчиной благодаря кислой среде уксуса и абразивным свойствам соды.

Что вам понадобится:

  • 9% уксус;
  • пищевая сода;
  • губка или щетка для чистки.

Что нужно делать:

  1. Уксус нанесите на пятна ржавчины, дайте ему впитаться в течение 5 минут.
  2. Сверху насыпьте пищевую соду, начнет появляться пена.
  3. Губкой или щеткой тщательно протрите все загрязненные участки. Смойте водой, чтобы удалить остатки.

Уже через считанные минуты ржавчина исчезнет.

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