Ванна будет сиять чистотой уже через 15 минут: как отмыть даже старую ржавчину без химии

Ржавчина в ванной является не только эстетической проблемой. Если вы не хотите использовать химию, попробуйте два супер средства, которые быстро и эффективно удаляют даже старую ржавчину.
Эти средства вы всегда найдете у себя на кухне. Специалисты говорят, что они с легкостью справятся с ржавчиной и налетом и через 15 минут ванна будет сиять чистотой.
Соль и лимонная кислота
Очень простой и бюджетный способ, который, тем не менее, отлично справляется с пятнами от ржавчины.
Что вам понадобится:
- 1 ст. ложка лимонной кислоты;
- 1 ч. ложка соли;
- губка для чистки.
Что делать:
- Лимонную кислоту нужно смешать с солью, чтобы образовалась однородная паста.
- Нанести смесь на ржавчинные пятна и оставить на 10 минут.
- После этого губкой или тканью хорошо протереть загрязненные места, смыть водой.
Вы заметите, что ржавчина сразу исчезла, а ванна стала чистой и белой.
Пищевая сода и уксус
Это средство отлично справляется с ржавчиной благодаря кислой среде уксуса и абразивным свойствам соды.
Что вам понадобится:
- 9% уксус;
- пищевая сода;
- губка или щетка для чистки.
Что нужно делать:
- Уксус нанесите на пятна ржавчины, дайте ему впитаться в течение 5 минут.
- Сверху насыпьте пищевую соду, начнет появляться пена.
- Губкой или щеткой тщательно протрите все загрязненные участки. Смойте водой, чтобы удалить остатки.
Уже через считанные минуты ржавчина исчезнет.
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