Вантуз и сантехник больше не нужны: как за 10 минут избавиться от засорения в ванной и на кухне

Засорение в трубах возникает довольно часто, это происходит из-за накопления жира, волос, мыла и бытовых отходов. Можно воспользоваться химическими средствами, чтобы пробить непроходимую пробку, а можно справиться с помощью народных методов. Рассказываем, как прочистить канализационные трубы в ванной и на кухне подручными средствами, которые есть в каждом доме.

Как избавиться от засорения в канализационных трубах за 10 минут

Лимонная кислота. Возьмите пакетик лимонной кислоты и растворите его в литре горячей воды. Влейте жидкость в канализационное отверстие и подождите 10-15 минут. За это время жидкость отработает, растворив мыло и жир, и устранит засор. Если с первого раза не удалось пробить пробку, процедуру нужно повторить.

Возьмите пакетик лимонной кислоты и растворите его в литре горячей воды. Влейте жидкость в канализационное отверстие и подождите 10-15 минут. За это время жидкость отработает, растворив мыло и жир, и устранит засор. Если с первого раза не удалось пробить пробку, процедуру нужно повторить. Сода и уксус. Засыпьте 200 г соды в канализационное отверстие и залейте стакан уксуса, закройте отверстие пробкой. Подождите 10 минут, затем промойте трубу горячей водой. Сода и уксус, вступив в реакцию, выделяют углекислый газ, который на отлично справится с жиром и мылом на стенках труб. После такой процедуры от мусора не останется и следа.

Засыпьте 200 г соды в канализационное отверстие и залейте стакан уксуса, закройте отверстие пробкой. Подождите 10 минут, затем промойте трубу горячей водой. Сода и уксус, вступив в реакцию, выделяют углекислый газ, который на отлично справится с жиром и мылом на стенках труб. После такой процедуры от мусора не останется и следа. Сода, борная кислота и горячая вода. Такая смесь создаст пену с газами, которые протолкнут пробку с мусором. С этой жидкостью лучше работать в перчатках. Надо взять по 200 г соды и борной кислоты, 2 литра горячей воды. В канализационную трубу нужно засыпать соду, борную кислоту и кипяток, жидкость следует оставить отрабатывать на 20 минут. Через отведенное время смойте смесь горячей водой. Если случай очень сложный, повторите процедуру еще раз. Таким способом можно избавиться практически от всех видов засоров, кроме ваты и тряпок.

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