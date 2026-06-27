Вареники на паре с черникой: очень легкий рецепт, а вкусно как в ресторане

Реклама

Сезон черники — отличный повод приготовить домашние вареники на пару. В отличие от сваренных в воде они получаются особенно мягкими, пышными и хорошо удерживают сочную ягодную начинку. При этом на весь процесс понадобится около 40–50 минут.

Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.

Кулинары рекомендуют готовить тесто на кефире с содой — именно оно обеспечивает характерную рыхлую текстуру после приготовления на пару.

Реклама

Какие ингредиенты понадобятся

Для теста:

300 г пшеничной муки;

200 мл кефира;

1 ст. л. сахара;

½ ч. л. соды;

щепотка соли;

1,5 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

250–300 г свежей черники;

3–4 ст. л. сахара.

Для подачи понадобятся сметана, сливочное масло или мед — по вкусу.

Как приготовить тесто

В глубочайшей миске смешайте кефир, соль, сахар и растительное масло. Добавьте соду и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Оно не должно липнуть в руки, но и не должно быть слишком тугим.

Реклама

После затворения накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 15–20 минут. За это время клейковина станет более эластичной, а вареники будут легче лепиться.

Как правильно сформировать вареники

Раскатайте тесто толщиной примерно 3–4 мм и вырежьте кружочки. В центр каждого положите половину чайной ложки сахара, а сверху — горсть черники. Именно такая последовательность важна: если сначала положить сахар, ягоды будут выделять меньше сока во время лепки, а начинка не вытекает. После этого плотно защипните края.

Сколько варить на пару

Смажьте решетку пароварки или сито небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте вареники так, чтобы они не касались друг друга, ведь во время приготовления тесто увеличится в объеме.

После закипания воды готовьте вареники 5-6 минут под крышкой. Этого достаточно, чтобы тесто стало рыхлым, а ягоды внутри пустили ароматный сок.

Реклама

Как подавать

Готовые вареники желательно сразу смазать сливочным маслом или слегка присыпать сахаром так они не слипнутся.

Подавать их лучше всего из:

сметаной;

медом;

сливочным маслом;

натуральным йогуртом.

Полезные советы

Чтобы вареники удались с первого раза, следует придерживаться нескольких простых правил:

используйте сухую и перебранную чернику;

не кладите слишком много ягод, чтобы вареники не разорвались;

не передерживайте их на паре — оптимальное время составляет 5–6 минут;

подавайте блюдо горячим — тогда тесто остается максимально нежным, а начинка сочной.

Новости партнеров