Вареники на пару с черешней: простой рецепт, а вкусные как у мамы

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Лето в самом разгаре и одним из лучших сезонных десертов считаются вареники на пару с черешней. Они получаются особенно нежными, рыхлыми и сочными, а ягоды внутри сохраняют свой естественный вкус и аромат.

Рассказываем, как сделать блюдо, которое точно понравится всей семье, в материале ТСН.ua.

Почему вареники на паре получаются вкуснее

В отличие от изделий, которые варят в воде, приготовленные на пару остаются мягкими и воздушными. Они не развариваются, не слипаются и хорошо держат форму.

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Кроме того, паровая обработка позволяет сохранить больше сока внутри ягод, поэтому каждый вареник получается особенно ароматным. Именно поэтому многие выбирают этот способ приготовления для летних фруктовых начинок.

Какие продукты понадобятся

Для теста:

500 г муки;

250 мл кефира;

1 яйцо;

1 чайная ложка соды;

щепотка соли;

1 столовая ложка сахара.

Для начинки:

500-600 г черешни;

3–4 столовых ложки сахара;

1 столовая ложка крахмала.

Для подачи:

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сметана;

сливочное масло;

сахарная пудра по желанию

Как подготовить черешню для начинки

Ягоды необходимо тщательно помыть и удалить косточки. Если черешня очень сочная, следует смешать ее с небольшим количеством крахмала. Это поможет удержать сок во время приготовления. Для насыщеннейшего вкуса можно сочетать светлые и темные сорта плодов.

Сахар лучше добавлять непосредственно перед лепкой, чтобы ягоды не успели пустить много жидкости.

Рецепт рыхлого теста

В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, соль и сахар. После этого добавьте соду и постепенно всыпайте просеянную муку. Замесите мягкое эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте на 15–20 минут отдохнуть.

За это время структура станет более однородной, а готовые вареники будут нежными и пышными.

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Как правильно лепить вареники

Тесто раскатайте пластом толщиной около 5 миллиметров. С помощью стакана вырежьте кружочки. В центр каждой заготовки положите несколько ягод и немного сахара. Края тщательно защипните, чтобы во время приготовления начинка не вытекала.

Не стоит класть слишком много черешни — избыток сока может повредить шов.

Сколько времени варить на пару

Готовые изделия выкладывают в пароварку или на решетку над кастрюлей с кипящей водой. Между ними нужно оставлять небольшое расстояние, поскольку при термической обработке тесто увеличивается в объеме.

Обычно вареники готовятся через 7–10 минут после закипания воды. Точное время зависит от их размера. После приготовления желательно сразу смазать поверхность сливочным маслом, чтобы они не слиплись.

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С чем подавать вареники с черешней

Классический вариант подачи — со сметаной. Также хорошо подходят:

сливочный соус;

мед;

ягодный сироп;

взбитые сливки;

сахарная пудра.

Некоторые хозяйки дополнительно поливают блюдо соком, выделившимся из черешни во время подготовки начинки.

Советы для идеального результата

Чтобы вареники получились особенно вкусными, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

используйте свежую спелую черешню;

обязательно просеивайте муку;

не делайте тесто слишком тугим;

добавляйте сахар непосредственно перед лепкой;

не переваривайте изделия на пару.

Именно эти мелочи помогают получить воздушные вареники с сочной фруктовой начинкой.

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