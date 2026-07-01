Вареники на пару с ежевикой: легкий рецепт, а вкусные как у мамы дома

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Лето — лучшее время для домашних вареников со свежими ягодами, в частности — с ежевикой. Если приготовить их на пару, тесто получается особенно нежным, рыхлым и мягким, а начинка сохраняет естественный вкус и аромат.

Проверенный рецепт, не требующий сложных ингредиентов и всегда дающий отличный результат — в материале ТСН.ua.

Ингредиенты

Для теста:

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кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 450-500 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

свежая ежевика — 300-350 г;

сахар — 4-5 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л. (по желанию).

Для подачи:

сливочное масло;

сметана;

мед или сахарная пудра.

Как приготовить тесто?

Кефир возьмите из холодильника заранее, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Перелейте его в глубокую миску, добавьте яйцо, соль и сахар, после чего перемешайте хорошо.

Просейте муку вместе с содой. Постепенно подсыпайте сухие ингредиенты в жидкой смеси, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками. Масса должна получиться мягкой, эластичной и немного липкой. Не перегружайте ее мукой, ведь тогда вареники могут лишиться своей рыхлости.

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Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

Подготовка начинки

Ежевику переберите, промойте и обсушите на бумажном полотенце. Если ягоды очень сочные, смешайте их с небольшим количеством крахмала. Он поможет удержать сок внутри вареников во время приготовления. Сахар лучше насыпать непосредственно перед лепкой, чтобы ежевика не пустила много жидкости.

Как лепить вареники

Раскатайте тесто пластом толщиной примерно 5 мм. Стаканом вырежьте кружочки. В центр каждой заготовки положите несколько ягод, добавьте примерно половину чайной ложки сахара и тщательно защелкните края. Убедитесь, что шов хорошо закрыт, иначе во время приготовления начинка может вытекать.

Приготовление на пару

Смажьте решетку пароварки или сито тонким слоем растительного масла. Выкладывайте вареники на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку во время приготовления они увеличатся в объеме.

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Готовьте на интенсивном паре 7–9 минут после закипания воды. Продолжительность зависит от размера изделий, но передерживать их не следует, чтобы тесто осталось нежным.

Сразу после приготовления переложите вареники в миску и добавьте кусочек сливочного масла. Легко встряхните емкость, чтобы каждый вареник покрылся тонким масляным слоем.

С чем подавать

Лучше всего подавать вареники горячими. Они прекрасно сочетаются со сметаной, натуральным медом или легкой сахарной пудрой. Если хочется более насыщенного десерта, можно дополнить блюдо взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.

Полезные советы

Используйте спелую, но плотную ежевику, которая не растекается во время лепки.

Не добавляйте много сахара в начинку, чтобы ягоды не выделили лишний сок.

Если вы используете замороженную ежевику, предварительно разморозьте ее и слейте жидкость.

Тесто не должно быть слишком тугим, иначе после приготовления оно станет плотным.

Готовые вареники лучше подавать сразу, пока они остаются очень пышными.

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