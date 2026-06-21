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ТСН в социальных сетях

Как приготовить вареники на пару с клубникой

Как приготовить вареники на пару с клубникой / © Credits

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
155
Время на прочтение
2 мин

Вареники на пару с клубникой: простой рецепт, а вкусные как у бабушки

Сезон клубники — лучшее время для приготовления домашних вареников.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вареники с клубникой на пару — одно из самых любимых сезонных блюд украинской кухни. Благодаря паровому способу приготовления тесто получается особенно нежным и воздушным, а ягоды внутри сохраняют сочность и естественный аромат.

Такой вариант считается самым простым для новичков, ведь изделия не развариваются и не теряют форму. Но и здесь нужно знать несколько секретов. Их мы собрали в материале ТСН.ua.

Почему вареники лучше готовить на пару

В отличие от кипящей воды, пар деликатно прогревает тесто со всех сторон. Благодаря этому оно равномерно поднимается и остается мягким даже после охлаждения.

Кроме того, клубника не контактирует непосредственно с водой, поэтому начинка не становится водянистой. Внутри сохраняется больше сока, что делает вкус насыщеннее.

Ингредиенты для теста

Для примерно 20 вареников понадобится:

  • 500 г муки;

  • 250 мл кефира;

  • 1 яйцо;

  • 1 чайная ложка соды;

  • 1 столовая ложка сахара;

  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 400-500 г свежей клубники;

  • 2–3 столовых ложки сахара;

  • 1 столовая ложка крахмала.

Крахмал помогает удержать ягодный сок внутри во время приготовления.

Как приготовить тесто?

В большой миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте соду и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто.

Оно не должно липнуть в руки, но и не должно быть слишком тугим. Оставьте его отдохнуть на 15–20 минут под полотенцем. За это время клейковина распределится более равномерно, и тесто станет более податливым в работе.

Формирование вареников

Клубнику промойте и обсушите. Большие ягоды разрежьте пополам. Тесто раскатайте толщиной около 5 мм и вырежьте кружочки. В центр каждого положите несколько кусочков клубники, немного сахара и щепотку крахмала. Края тщательно защипните, чтобы начинка не вытекала.

Сколько готовить на пару

Выложите вареники на решетку пароварки или на марлю, натянутую над кастрюлей с кипящей водой. Между изделиями оставляйте небольшие промежутки, поскольку во время приготовления они увеличатся в объеме.

Готовьте под крышкой примерно 6–7 минут после появления интенсивного пара. Для больших вареников время можно увеличить до 8 минут.

Как подавать

Лучше всего нравятся только что приготовленные вареники. Их традиционно подают со сметаной, сливочным маслом или натуральным йогуртом. Для более яркого летнего вкуса можно добавить свежие ягоды, чуть-чуть сахарной пудры или несколько листочков мяты.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
155
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