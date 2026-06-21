Вареники на пару с клубникой: простой рецепт, а вкусные как у бабушки

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Вареники с клубникой на пару — одно из самых любимых сезонных блюд украинской кухни. Благодаря паровому способу приготовления тесто получается особенно нежным и воздушным, а ягоды внутри сохраняют сочность и естественный аромат.

Такой вариант считается самым простым для новичков, ведь изделия не развариваются и не теряют форму. Но и здесь нужно знать несколько секретов. Их мы собрали в материале ТСН.ua.

Почему вареники лучше готовить на пару

В отличие от кипящей воды, пар деликатно прогревает тесто со всех сторон. Благодаря этому оно равномерно поднимается и остается мягким даже после охлаждения.

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Кроме того, клубника не контактирует непосредственно с водой, поэтому начинка не становится водянистой. Внутри сохраняется больше сока, что делает вкус насыщеннее.

Ингредиенты для теста

Для примерно 20 вареников понадобится:

500 г муки;

250 мл кефира;

1 яйцо;

1 чайная ложка соды;

1 столовая ложка сахара;

щепотка соли.

Для начинки:

400-500 г свежей клубники;

2–3 столовых ложки сахара;

1 столовая ложка крахмала.

Крахмал помогает удержать ягодный сок внутри во время приготовления.

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Как приготовить тесто?

В большой миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте соду и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто.

Оно не должно липнуть в руки, но и не должно быть слишком тугим. Оставьте его отдохнуть на 15–20 минут под полотенцем. За это время клейковина распределится более равномерно, и тесто станет более податливым в работе.

Формирование вареников

Клубнику промойте и обсушите. Большие ягоды разрежьте пополам. Тесто раскатайте толщиной около 5 мм и вырежьте кружочки. В центр каждого положите несколько кусочков клубники, немного сахара и щепотку крахмала. Края тщательно защипните, чтобы начинка не вытекала.

Сколько готовить на пару

Выложите вареники на решетку пароварки или на марлю, натянутую над кастрюлей с кипящей водой. Между изделиями оставляйте небольшие промежутки, поскольку во время приготовления они увеличатся в объеме.

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Готовьте под крышкой примерно 6–7 минут после появления интенсивного пара. Для больших вареников время можно увеличить до 8 минут.

Как подавать

Лучше всего нравятся только что приготовленные вареники. Их традиционно подают со сметаной, сливочным маслом или натуральным йогуртом. Для более яркого летнего вкуса можно добавить свежие ягоды, чуть-чуть сахарной пудры или несколько листочков мяты.

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