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Вареники на пару с клубникой: простой рецепт, а вкусные как у бабушки
Сезон клубники — лучшее время для приготовления домашних вареников.
Вареники с клубникой на пару — одно из самых любимых сезонных блюд украинской кухни. Благодаря паровому способу приготовления тесто получается особенно нежным и воздушным, а ягоды внутри сохраняют сочность и естественный аромат.
Такой вариант считается самым простым для новичков, ведь изделия не развариваются и не теряют форму. Но и здесь нужно знать несколько секретов. Их мы собрали в материале ТСН.ua.
Почему вареники лучше готовить на пару
В отличие от кипящей воды, пар деликатно прогревает тесто со всех сторон. Благодаря этому оно равномерно поднимается и остается мягким даже после охлаждения.
Кроме того, клубника не контактирует непосредственно с водой, поэтому начинка не становится водянистой. Внутри сохраняется больше сока, что делает вкус насыщеннее.
Ингредиенты для теста
Для примерно 20 вареников понадобится:
500 г муки;
250 мл кефира;
1 яйцо;
1 чайная ложка соды;
1 столовая ложка сахара;
щепотка соли.
Для начинки:
400-500 г свежей клубники;
2–3 столовых ложки сахара;
1 столовая ложка крахмала.
Крахмал помогает удержать ягодный сок внутри во время приготовления.
Как приготовить тесто?
В большой миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Добавьте соду и перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто.
Оно не должно липнуть в руки, но и не должно быть слишком тугим. Оставьте его отдохнуть на 15–20 минут под полотенцем. За это время клейковина распределится более равномерно, и тесто станет более податливым в работе.
Формирование вареников
Клубнику промойте и обсушите. Большие ягоды разрежьте пополам. Тесто раскатайте толщиной около 5 мм и вырежьте кружочки. В центр каждого положите несколько кусочков клубники, немного сахара и щепотку крахмала. Края тщательно защипните, чтобы начинка не вытекала.
Сколько готовить на пару
Выложите вареники на решетку пароварки или на марлю, натянутую над кастрюлей с кипящей водой. Между изделиями оставляйте небольшие промежутки, поскольку во время приготовления они увеличатся в объеме.
Готовьте под крышкой примерно 6–7 минут после появления интенсивного пара. Для больших вареников время можно увеличить до 8 минут.
Как подавать
Лучше всего нравятся только что приготовленные вареники. Их традиционно подают со сметаной, сливочным маслом или натуральным йогуртом. Для более яркого летнего вкуса можно добавить свежие ягоды, чуть-чуть сахарной пудры или несколько листочков мяты.