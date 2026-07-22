Вареники на пару с малиной: очень простой рецепт, а вкусные как бабушкины

Как приготовить вареники на паре с малиной? / © Credits

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Сезон малины — отличный повод порадовать родных домашней выпечкой и традиционными украинскими блюдами. Одним из лучших вариантов станут вареники на пару с сочной малиной. Благодаря такому способу приготовления тесто получается очень мягким, пышным и нежным, а ягодная начинка сохраняет свой аромат и природную сладость.

Чтобы их приготовить, понадобятся доступные продукты, а сам процесс не нуждается в особых кулинарных навыках. Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.

Какие ингредиенты понадобятся

Для теста:

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кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 450-500 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для начинки:

свежая малина — 300–350 г;

сахар — 3-4 ст. л.;

крахмал — 1 ч. л. (по желанию, чтобы ягоды пустили меньше сока).

Для подачи:

сливочное масло;

сметана;

мед или сахарная пудра.

Как замесить нежное тесто

В глубокую миску влейте кефир комнатной температуры, добавьте яйцо, соль и сахар. Перемешайте до однородности.

Просейте муку вместе с содой и постепенно введите ее в жидкие ингредиенты. Замесите мягкое эластичное тесто, не прилипающее к рукам. Не стоит забивать его большим количеством муки, ведь тогда вареники могут получиться плотными.

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Накройте тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

Как приготовить начинку

Малину переберите и при необходимости промойте быстро под прохладной водой, после чего хорошо обсушите. Если ягоды очень сочные, смешайте сахар с небольшим количеством крахмала. Такая хитрость поможет сохранить больше сока внутри вареников.

Как сформировать вареники

Раскатайте тесто пластом толщиной около 5 мм. Стаканом вырежьте кружочки. В центр каждого кружочка положите несколько ягод малины и немного сахара. Края тщательно защипните, чтобы во время приготовления начинка не вытекала.

Как правильно готовить вареники на пару

Смажьте решетку пароварки или сито небольшим количеством растительного масла. Выложите вареники на небольшом расстоянии друг от друга, ведь во время приготовления они заметно увеличатся в объеме. Готовьте на пару примерно 7–10 минут после активного закипания воды. Точное время находится в зависимости от размера изделий. Готовые вареники переложите в миску и сразу добавьте кусочек сливочного масла, чтобы они не слипались.

С чем подавать

Лучше всего — со свежей сметаной. Также их можно дополнить медом, ягодным соусом, сгущенкой или легко присыпать сахарной пудрой. Несколько свежих ягод малины сверху сделают блюдо еще более аппетитным.

Полезные советы

Используйте сухую малину, чтобы тесто не размокало.

Не добавляйте много сахара сразу в начинку, иначе ягоды быстро пустят сок.

Не переваривайте вареники на пару — достаточно 7–10 минут.

Если готовите в несколько этапов, держите сформированные вареники под полотенцем, чтобы они не подсыхали.

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