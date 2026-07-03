Вареники на пару с вишнями и маком: простой рецепт, который выходит с первого раза

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Сезон вишен — отличный случай приготовить домашние вареники, буквально тающие во рту. Особенно нежными они выходят именно на пару: тесто не разваривается, хорошо держит форму и остается рыхлым даже после охлаждения.

Изюминкой этого рецепта станет сочетание сочной вишни с ароматным маком, придающим начинке насыщенный вкус. Как готовить — рассказываем в материале ТСН.ua.

Для приготовления не требуются сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки. Достаточно следовать нескольким простым шагам, и результат приятно удивит всю семью.

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Какие ингредиенты понадобятся

Для теста:

500 г муки;

250 мл кефира комнатной температуры;

1 яйцо;

1 ч. л. соды;

½ ч. л. соли;

1 ст. л. сахара.

Для начинки:

400 г свежих или размороженных вишен без косточек;

3–4 ст. л. мака;

3–4 ст. л. сахара;

1 ч. л. крахмала.

Для подачи:

сливочное масло;

сметана или мед — по желанию.

Как подготовить мак

Чтобы начинка стала более ароматной, мак следует залить кипятком на 15–20 минут. После этого воду нужно слить, а зерна чуть-чуть растереть в ступке или измельчить блендером. Благодаря этому они лучше раскроют свой вкус.

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Далее смешайте мак с сахаром. Если вишни очень сочные, добавьте чайную ложку крахмала — он удержит сок внутри вареников.

Приготовьте мягкое тесто

В глубокой миске соедините кефир, яйцо, соль и сахар. Отдельно просейте муку с содой, после чего постепенно всыпайте сухие ингредиенты в жидкую смесь. Замесите мягкое, эластичное тесто, почти не прилипающее к рукам. Не добавляйте слишком много муки, иначе готовые вареники могут стать плотными.

Накройте тесто полотенцем и оставьте отдохнуть примерно на 20 минут.

Как сформировать вареники

Раскатайте тесто толщиной около 5 мм и вырежьте кружочки стаканом. В центр каждого положите несколько вишен, чайную ложку маковой смеси и, при необходимости, щепотку крахмала. Края хорошо защипните, чтобы во время приготовления начинка осталась внутри.

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Сколько варить на пару

Смажьте решетку пароварки или сито тонким слоем растительного масла. Выкладывайте вареники на небольшом расстоянии друг от друга, ведь во время приготовления они увеличатся в объеме.

Готовьте примерно 7–9 минут после активного образования пара. Если вареники велики, время можно увеличить до 10 минут. Сразу после приготовления смажьте их сливочным маслом — так они не слипнутся и будут иметь еще более нежный вкус.

Полезные советы для идеального результата

Не кладите слишком много начинки, чтобы края легко соединялись.

Если вы используете замороженные вишни, предварительно хорошо слейте лишний сок.

Не передерживайте вареники на пару, чтобы тесто осталось воздушным.

Подавайте блюдо горячим со сметаной, медом или небольшим количеством ягодного сиропа.

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