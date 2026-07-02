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Вареники с малиной: два проверенных бабушкиных рецепта, которые всегда удаются
И руководящее, и заварное тесто получается очень нежным, эластичным, не разваривается и отлично сочетается с сочной малиной.
Малина — одна из любимых летних ягод, которая отлично подходит не только свежей, но и в домашней выпечке и традиционных блюдах. Одним из любимых летних десертов остаются рыхлые вареники на пару с малиной — нежные, воздушные и с сочной ягодной начинкой.
ТСН.ua подготовил два простых рецепта вареников на тесте с кефиром и на заварном тесте.
Рецепт вареников станет отличным вариантом для семейного завтрака, полдника или десерта, пока длится сезон свежей малины.
Тесто для вареников на кефире
Ингредиенты
250 мл кефира
1 ч. л. соды
1 ст. л. сахара
щепотка соли
1 яйцо
350 г муки
малина для начинки + сахар
Приготовление
В миску налейте кефир, добавьте яйцо, соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте.
Постепенно добавьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Оставьте его отдохнуть 15-20 минут. Затем раскатайте его и вырежьте кружочки.
На каждый кружочек положите сахар и несколько ягод малины. Сформируйте и слепите вареник.
В кастрюлю налейте воду, сверху поставьте решетку или завяжите марлю. Наверх уложите вареники. Накройте крышкой и готовьте на пару примерно 5-6 минут до готовности.
Заварное тесто для вареников
Ингредиенты:
300 мл воды
2 ст. л. масла
1 ч. л. соли
500–550 г муки
1 яйцо
малина для начинки
Способ приготовления:
В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и масло. Снимите с огня и добавьте примерно 200 г муки. Перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.
Дайте смеси немного остыть и только потом добавьте яйцо. Хорошо размешайте тесто.
Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 20–30 минут.
Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, положите в центр малину и добавьте немного сахара. Хорошо защипните края.
Варите в кипящей воде 3–4 минуты после того, как вареники всплывут на поверхность.
Напомним, мы делились рецептом вареников на пару с клубникой и шелковицей. на кефирном тесте.