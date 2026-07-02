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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
84
Время на прочтение
2 мин

Вареники с малиной: два проверенных бабушкиных рецепта, которые всегда удаются

И руководящее, и заварное тесто получается очень нежным, эластичным, не разваривается и отлично сочетается с сочной малиной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вареники.

Вареники.

Малина — одна из любимых летних ягод, которая отлично подходит не только свежей, но и в домашней выпечке и традиционных блюдах. Одним из любимых летних десертов остаются рыхлые вареники на пару с малиной — нежные, воздушные и с сочной ягодной начинкой.

ТСН.ua подготовил два простых рецепта вареников на тесте с кефиром и на заварном тесте.

Рецепт вареников станет отличным вариантом для семейного завтрака, полдника или десерта, пока длится сезон свежей малины.

Тесто для вареников на кефире

Ингредиенты

  • 250 мл кефира

  • 1 ч. л. соды

  • 1 ст. л. сахара

  • щепотка соли

  • 1 яйцо

  • 350 г муки

  • малина для начинки + сахар

Приготовление

  1. В миску налейте кефир, добавьте яйцо, соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте.

  2. Постепенно добавьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Оставьте его отдохнуть 15-20 минут. Затем раскатайте его и вырежьте кружочки.

  3. На каждый кружочек положите сахар и несколько ягод малины. Сформируйте и слепите вареник.

  4. В кастрюлю налейте воду, сверху поставьте решетку или завяжите марлю. Наверх уложите вареники. Накройте крышкой и готовьте на пару примерно 5-6 минут до готовности.

Заварное тесто для вареников

Ингредиенты:

  • 300 мл воды

  • 2 ст. л. масла

  • 1 ч. л. соли

  • 500–550 г муки

  • 1 яйцо

  • малина для начинки

Способ приготовления:

  1. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и масло. Снимите с огня и добавьте примерно 200 г муки. Перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.

  2. Дайте смеси немного остыть и только потом добавьте яйцо. Хорошо размешайте тесто.

  3. Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 20–30 минут.

  4. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, положите в центр малину и добавьте немного сахара. Хорошо защипните края.

  5. Варите в кипящей воде 3–4 минуты после того, как вареники всплывут на поверхность.

Напомним, мы делились рецептом вареников на пару с клубникой и шелковицей. на кефирном тесте.

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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