Вареники с малиной: два проверенных бабушкиных рецепта, которые всегда удаются

Вареники.

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Малина — одна из любимых летних ягод, которая отлично подходит не только свежей, но и в домашней выпечке и традиционных блюдах. Одним из любимых летних десертов остаются рыхлые вареники на пару с малиной — нежные, воздушные и с сочной ягодной начинкой.

ТСН.ua подготовил два простых рецепта вареников на тесте с кефиром и на заварном тесте.

Рецепт вареников станет отличным вариантом для семейного завтрака, полдника или десерта, пока длится сезон свежей малины.

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Тесто для вареников на кефире

Ингредиенты

250 мл кефира

1 ч. л. соды

1 ст. л. сахара

щепотка соли

1 яйцо

350 г муки

малина для начинки + сахар

Приготовление

В миску налейте кефир, добавьте яйцо, соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку. Замесите мягкое тесто. Оставьте его отдохнуть 15-20 минут. Затем раскатайте его и вырежьте кружочки. На каждый кружочек положите сахар и несколько ягод малины. Сформируйте и слепите вареник. В кастрюлю налейте воду, сверху поставьте решетку или завяжите марлю. Наверх уложите вареники. Накройте крышкой и готовьте на пару примерно 5-6 минут до готовности.

Заварное тесто для вареников

Ингредиенты:

300 мл воды

2 ст. л. масла

1 ч. л. соли

500–550 г муки

1 яйцо

малина для начинки

Способ приготовления:

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В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и масло. Снимите с огня и добавьте примерно 200 г муки. Перемешайте до однородной массы, чтобы не было комочков. Дайте смеси немного остыть и только потом добавьте яйцо. Хорошо размешайте тесто. Постепенно добавьте оставшуюся муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 20–30 минут. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, положите в центр малину и добавьте немного сахара. Хорошо защипните края. Варите в кипящей воде 3–4 минуты после того, как вареники всплывут на поверхность.

Напомним, мы делились рецептом вареников на пару с клубникой и шелковицей. на кефирном тесте.

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