Вареники с вишней: как приготовить, чтобы начинка не вытекала

Вареники / © pixabay.com

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Вареники с вишней – одно из самых любимых летних блюд, но именно с этой начинкой чаще всего возникает проблема. Ягоды быстро пускают сок, тесто расклеивается, а начинка вытекает в воду. Чтобы вареники не разварились, важно правильно подготовить вишню, не засыпать ее сахаром заранее и добавить ингредиент, содержащий сок внутри.

ТСН.ua делится полезными советами.

Какую вишню брать для вареников

Для вареников лучше всего подходит спелая, сочная, но не слишком мягкая вишня. Ягоды должны быть без плесени, неприятного запаха и следов брожения.

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Перед приготовлением вишни нужно хорошо промыть, обсушить и удалить косточки. Если ягоды очень сочные, их можно на несколько минут выложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Замороженную вишню тоже можно использовать, но лучше ее предварительно разморозить и хорошо отцедить от сока. Если положить замороженные ягоды прямо в тесто, начинка может дать слишком много воды.

Что добавить в вишню, чтобы начинка не вытекала

Главный секрет – крахмал. Он помогает загустить вишневый сок внутри вареника, поэтому начинка меньше вытекает во время варки.

Лучше всего добавлять щепотку крахмала прямо на начинку: положить вишни на кружочек теста, добавить немного сахара и присыпать крахмалом. Не стоит смешивать вишню с сахаром заранее, потому что ягоды быстро пустят сок.

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Если вишня очень кислая, сахару можно дать немного больше, но важно не переборщить. Избыток сахара извлекает из ягод влагу, и начинка становится реже.

Тесто для вареников с вишней

Для вареников с вишней отлично подходит эластичное тесто на воде. Оно должно быть мягким, но достаточно крепким, чтобы удержать сочную начинку.

Ингредиенты для теста

мука - 500 г;

теплая вода - 250 мл;

яйцо – 1 шт.;

масло – 1 ст. л.;

соль – щепотка.

Как приготовить тесто?

В миску просейте муку, добавьте соль, яйцо, растительное масло и теплую воду. Замесите мягкое эластичное тесто. Если оно прилипнет к рукам, добавьте еще немного муки.

Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 20–30 минут. За это время оно станет более мягким и с ним будет легче работать.

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Как лепить вареники с вишней

Раскатайте тесто тонким слоем и вырежьте кружочки стаканом. На каждый кружочек положите несколько вишен без косточек, чуть-чуть сахара и щепотку крахмала.

Края теста должны оставаться сухими. Если на их попал сок, вареник может расклеиться в воде. В таком случае край лучше промокнуть салфеткой или слегка присыпать мукой.

Защипывайте края плотно. Для надежности можно сделать двойной защип или "косичку". Это особенно важно для вишневой начинки, потому что она очень сочная.

Сколько варить вареники с вишней

Вареники с вишней нужно бросать в кипящую слегка подсоленную воду небольшими порциями. Не кладите сразу слишком много вареников, чтобы они не слиплись и не повредились.

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После того, как вареники всплывут, варите их еще примерно 2–3 минуты. Дольше держать не стоит, потому что тесто может стать слишком мягким, а начинка начнет утекать.

Готовые вареники осторожно достаньте шумовкой и переведите в миску. Можно добавить немного сливочного масла, чтобы они не слипались.

С чем подавать вареники с вишней

Вареники с вишней хорошо смакуют со сметаной, сливочным маслом, медом, сахаром или вишневым соусом. Если вишня была кислая, можно чуть-чуть присыпать готовые вареники сахарной пудрой.

Также к ним подходит йогурт или легкий сметанный соус с сахаром.

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Можно ли заморозить вареники с вишней

Да, сырые вареники с вишней можно заморозить. Для этого выложите их в один слой на доску, присыпанную мукой, и поставьте в морозилку.

Когда вареники замерзнут, переложите их в пакет или контейнер. Варить их можно сразу с морозилки, не размораживая. Но время варки может быть немного длиннее.

Самые частые ошибки

Самая распространенная ошибка – смешать вишню с сахаром задолго до лепки. В таком случае ягоды быстро пускают сок и начинка становится слишком жидкой.

Еще одна ошибка — класть слишком много начинки. Вареник трудно хорошо закрыть, края растягиваются, и при варке он может расклеиться.

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Также не следует варить вареники слишком долго. Для ягодной начинки достаточно нескольких минут после всплытия.

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