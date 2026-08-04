Вареное или жареное яйцо: в каком меньше калорий и что выбрать на завтрак

Вареное яйцо / © pexels.com

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Вареное яйцо обычно менее калорийно, так как при приготовлении в него не добавляют растительное или сливочное масло. Жареное яйцо тоже может быть частью сбалансированного рациона, но его энергетическая ценность в большей степени зависит от жира на сковороде и продуктов, которые подаются вместе с ним.

ТСН.ua поясняет, что ответ на вопрос «что полезнее» не сводится к названию блюда. При повседневном выборе следует учитывать способ приготовления, размер порции и состав всего завтрака.

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Что полезнее — вареное или жареное яйцо

Если сравнивать готовые продукты без других ингредиентов, вареное яйцо имеет меньшую энергетическую ценность на 100 г, чем жареное. Жарка не делает яйцо «запретным» продуктом, однако растительное или сливочное масло добавляют калорий, а бекон, колбаса, сыр и жирные соусы могут еще больше увеличить калорийность блюда.

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Вареное яйцо удобнее, когда хочется более точно контролировать состав порции. Жареное яйцо можно готовить с небольшим количеством жира и сочетать с овощами, если это соответствует вашему рациону.

Сколько калорий в вареном и жареном яйце

USDA FoodData Central приводит следующие показатели на 100 г готового продукта:

Вариант Калорийность на 100 г Что важно учитывать Яйцо, сваренное вкрутую 155 ккал Порция весом около 50 г — примерно 78 ккал Яйцо, жареное 196 ккал Значение зависит от размера яйца и количества жира Яйцо, жареное с животным маслом 182 ккал

Цифры в таблице приведены на 100 г, а не «на одно яйцо». Фактическая калорийность зависит от массы яйца, способа приготовления и количества жира, оставшегося в готовом блюде. Лишние калории в завтраке могут поступать не только из яйца, но и из добавленных продуктов.

Почему масло влияет на ответ

Разница между вареным и жареным яйцом часто зависит не от самого яйца, а от жира, используемого при приготовлении. Чайная ложка, столовая ложка растительного масла или кусочек сливочного масла — это разное количество добавленных ингредиентов, поэтому одно и то же название блюда не гарантирует одинаковой калорийности.

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Отдельно стоит оценивать продукты, которые попадают на тарелку вместе с яйцом. Бекон, колбаса, жирный творог и соусы могут добавить не только калорий, но и насыщенных жиров. Овощи и умеренное количество жира помогают упростить состав завтрака, не отказываясь при этом от жареных яиц.

Сколько яиц можно съедать в день

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) отмечает, что большинство здоровых людей могут включать в свой здоровый рацион до двух целых яиц в день.

При повышенном уровне ЛПНП, наличии других факторов риска или генетической предрасположенности к высокому уровню холестерина количество яиц и общий рацион лучше обсудить с врачом или диетологом. В таких случаях также лучше обращать внимание на источники насыщенных жиров и пищевого холестерина.

Как сделать завтрак с яйцами более легким

готовьте яйца с минимально необходимым количеством растительного или сливочного масла;

добавляйте овощи вместо привычной порции колбасы, бекона или жирного соуса;

сравнивайте не только яйцо, но и весь состав тарелки;

учитывайте размер порции и способ приготовления.

Вареное яйцо облегчает контроль калорийности, но жареное яйцо само по себе не представляет проблемы. Наибольшее влияние на калорийность блюда оказывают добавленный жир, сопутствующие продукты и общий баланс рациона.

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