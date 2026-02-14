Как долго можно хранить вареные яйца в холодильнике / © pexels.com

Реклама

Несоблюдение правил хранения может привести к пищевым расстройствам, поэтому важно знать оптимальные способы и сроки хранения вареных яиц.

Круто сваренные яйца в холодильнике можно хранить от 5 до 7 дней. Достаточно, чтобы они оставались свежими и безопасными для потребления. Однако на срок годности влияют такие факторы как наличие скорлупы и способ приготовления.

Скорлупа является естественным защитным барьером, препятствующим попаданию бактерий и посторонних запахов. Яйца в скорлупе хранятся дольше очищенных. Очищенные яйца следует употребить в течение 1–2 дней. Если нужно хранить очищенные яйца, размещайте их в герметичном контейнере с холодной водой, которую каждый день следует менять.

Реклама

Для максимальной свежести вареные яйца следует держать в холодной части холодильника при 0–4°C. Использование герметичного контейнера предохраняет яйца от посторонних запахов и высыхания, сохраняя их вкус и консистенцию.

После варки яйца нужно как можно быстрее охладить. Резкое понижение температуры замедляет рост микробов, минимизируя риск пищевого отравления.

Признаки порчи вареных яиц:

Появление плесени — зеленых, черных или белых пятен — слизи или липкости белка сигнализирует о бактериальном заражении.

Свежее вареное яйцо имеет едва заметный или нейтральный аромат. Резкий сероводородный запах свидетельствует о порче.

Изменения белка и желтка — резиновый, слишком мягкий, сухой или рассыпчатый — также указывают на потерю свежести.

Употребление испорченных яиц может вызвать пищевые отравления. Бактерии, в частности, Salmonella, способны вызвать серьезные инфекции. Симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, боль в животе и повышение температуры. Для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом последствия могут быть особенно опасными.