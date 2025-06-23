Вас пытаются обмануть: пять очевидных признаков того, что вам звонят мошенники

Чтобы не стать жертвой аферистов, которые звонят с целью легкой наживы, важно научиться узнавать мошенников с первых секунд разговора. Рассказываем, какие пять признаков того, что вам звонят по телефону мошенники, поэтому стоит немедленно прекращать разговор.

Вас торопят и заставляют паниковать. Если вам позвонили и вы слышите такие фразы: «На вашем счете подозрительная активность!», «Ваша карточка будет заблокирована через 10 минут!», — все это классические слова телефонных мошенников. Они таким образом пытаются вывести из равновесия, чтобы человек не имел времени на размышления. Если вас кто-то торопит, знайте, что это мошенничество.

Просят назвать персональные данные или коды. Ни один банк никогда не будет просить вас по телефону назвать CVV-код карты, ПИН или SMS-код, который они якобы прислали. Поэтому ни в коем случае не разглашайте эту информацию, иначе мошенники спишут все средства с ваших счетов за считанные минуты.

Неизвестный номер и странная манера общения. Если звонят по телефону с незнакомого номера, а собеседник ведет себя слишком напористо, говорит шаблонными фразами или с акцентом — это наверняка мошенники. Часто злоумышленники используют IP-телефонию, поэтому их голос звучит неестественно.

Обещают выигрыш, большую сумму или «подарок». Если вам внезапно «повезло» выиграть автомобиль, большую сумму денег или смартфон, хотя вы нигде не участвовали, это однозначно мошенники. Они могут просить «оплатить доставку», налог и комиссию за несуществующий выигрыш. Поэтому ни в коем случае нельзя реагировать на такие просьбы и переводить средства.