Ваш чайник может вас отравлять: химики раскрыли опасные модели

Модели чайников, которых следует избегать / © Pixabay

Ученые все больше обеспокоены этим явлением. Рассмотрим, каких чайников следует избегать и как выбрать безопасный прибор.

Угроза для здоровья

Проблема кроется в материале, из которого изготовлены определенные электрочайники. Чаще это пластик низкого качества или модели без сертификации. Под влиянием высоких температур пластик постепенно разрушается, высвобождая мелкие фрагменты в воду.

Невидимые частицы

Эти микроскопические фрагменты называют микропластиком — это пластик размером менее 5 мм, часто в наноразмерах. Хотя они не видны невооруженным глазом, научные исследования подтверждают их наличие в кипящей воде. Микропластик образуется при разрушении больших пластиковых изделий под действием тепла, химических и физических факторов и имеет разную форму и состав в зависимости от первичного материала.

Как микропластик влияет на организм

Исследования о влиянии микропластика на здоровье человека продолжаются, но есть тревожные выводы. Эти частицы могут переносить токсины и микроорганизмы, а, попадая в пищеварительную систему, потенциально способны:

вызвать воспалительные процессы;

нарушать работу эндокринной системы, регулирующей гормоны, обмен веществ и настроение;

повреждать клетки;

накапливаться в органах и тканях.

Опыты на животных показывают, что микропластик может изменять микробиом кишечника, что влияет на общее самочувствие. Хотя прямых доказательств большого вреда для человека нет, правило осторожности советует минимизировать контакт с такими загрязнителями.

Материал чайников: плюсы и минусы

Выбор безопасного чайника зависит прежде всего от материала:

Пластиковые: наиболее распространены из-за дешевизны и легкости, но потенциально опасны. Пластик низкого свойства, в особенности внутренние части (фильтры, крышки), выделяет микропластик при больших температурах. Стеклянные: особенно боросиликатное стекло — безопасный вариант, устойчивый к термическим и химическим воздействиям. Прозрачность позволяет контролировать кипячение воды, но такие чайники хрупкие. Нержавеющая сталь: прочный и долговечный материал (AISI 304, 18/8). Устойчив к коррозии и не выделяет вредных веществ. Важно, чтобы все внутренние элементы были из безопасных материалов. Керамика: инертный материал, не выделяющий примесей в воду. Хорошо сохраняет тепло, однако более тяжелый и хрупкий. Следует обращать внимание на качество глазури и отсутствие вредных красителей.

Советы по безопасному выбору

Материал: выбирайте стекло, нержавеющую сталь или керамику.

Внутренние части: крышка, сито и нагревательный элемент должны быть безопасными.

Сертификация: проверяйте стандарты качества.

Запах: новый чайник не должен пахнуть химией.

Отзывы: учитывайте опыт других пользователей.

Уход за чайником

Даже безопасный прибор требует очистки от накипи. Это не только улучшает эффективность нагрева, но и уменьшает накопление микрочастиц. Используйте специальные средства или натуральные растворы, например уксус или лимонную кислоту.

Микропластик не ограничивается чайниками: он попадает в окружающую среду из синтетической одежды, косметики, пластиковых контейнеров и воды из-под крана. Осознанный выбор материала кухонных приборов — один из шагов к более здоровому образу жизни и окружающей среде.