Опасность в сети / © Credits

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Российский «Яндекс» сможет самостоятельно определять домашний адрес пользователей, даже если они не указывали его в своем профиле. Для этого компания будет анализировать информацию, которая уже хранится в аккаунте, включая названия закладок, теги, метки и адреса, использованные при заказе такси или доставки.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российское профильное издание CNews, передает «Фокус».

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Нововведение вызвало вопрос об объеме персональных данных, которые собирает компания, и контроле пользователей над собственной информацией.

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Для украинцев эта ситуация имеет дополнительное измерение безопасности. Сочетание адресов, сведений о перемещениях, истории поиска и других цифровых следов потенциально позволяет сформировать детальный профиль человека.

Как «Яндекс» будет определять домашний адрес пользователей

О новых положениях в условиях использования Яндекс ID 16 ноября 2026 сообщило издание CNews. На эту публикацию обратила внимание The Moscow Times, которая на следующий день рассказала об изменениях.

Согласно обновленным условиям, если пользователь самостоятельно не указал домашний адрес в профиле, Яндекс сможет определить его автоматически. Для этого сервис будет анализировать данные, уже имеющиеся в аккаунте: названия закладок, теги, метки и другую информацию.

Система сможет выбрать домашний адрес среди тех, которые раньше человек использовал в сервисах компании. К примеру, это может быть место, указанное при заказе такси или доставки продуктов.

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При этом пользователю оставляют право изменить указанный адрес вручную.

В то же время, новые правила предусматривают расширение способов подтверждения личности. Теперь пройти верификацию можно не только через Госуслуги и Mobile ID, но и с помощью данных оператора финансовой системы Яндекса. Статус подтвержденного пользователя будет автоматически распространяться на все профили, объединенные в Единый аккаунт.

По информации The Moscow Times, список целей обработки персональных данных при этом остался неизменным. Среди них авторизация, доступ к сервисам компании, восстановление аккаунта, автоматическое заполнение форм и применение возрастных ограничений.

Какие риски создает сбор личных данных

Ведущий аналитик Эльдар Муртазин в комментарии The Moscow Times обратил внимание, что нововведение дает Яндексу возможность получать больше информации о пользователях без их прямого желания предоставлять эти сведения.

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По словам эксперта, раньше люди самостоятельно указывали домашний адрес, а теперь компания сможет определять его на основании имеющейся информации.

Муртазин также упомянул о предыдущих случаях утечки персональных данных в сервисах «Яндекса». В частности, в 2022 году в открытом доступе оказались номера телефонов клиентов «Яндекс» Еды, информация об их заказах, адресах и времени доставки.

По мнению аналитика, учитывая такие инциденты расширения объема информации, собираемой компанией, вызывает дополнительные вопросы по защите конфиденциальности.

Также эксперты объясняют, что новые положения позволяют «Яндексу» собирать больше персональных данных и формировать более детальный цифровой профиль человека.

По его словам, пользователь может изменить или удалить адрес, однако компания имеет право запросить документы для ее подтверждения. Если у Яндекса возникнут сомнения в достоверности сведений, доступ к аккаунту могут ограничить.

Почему это представляет опасность для украинцев

Проблема не только в том, что российский сервис может автоматически определить место жительства человека. Важен и сам объем информации, которую компания способна накапливать благодаря разным продуктам своей экосистемы.

Например, адреса заказов могут указывать на место жительства или работы, информация о поездках — на регулярные маршруты, а другие данные профиля — раскрывать привычки и интересы пользователя.

Для украинцев, особенно военнослужащих, волонтеров, госслужащих, журналистов и работников оборонной промышленности такие сведения могут быть чувствительными. Если разные категории информации объединяются в один профиль, они могут помочь установить места пребывания человека и его привычные маршруты.

При этом важно различать потенциальную угрозу и подтвержденные факты. Наличие у «Яндекса» информации о геолокации или адресах пользователей само по себе не доказывает, что компания передавала координаты конкретных украинцев российским спецслужбам.

Однако возможность накопления большого массива персональных данных в компании, работающей в российской юрисдикции, создает дополнительные риски для конфиденциальности и безопасности украинских пользователей.

«Яндекс» передает данные российским силовикам: сколько запросов удовлетворила компания

Особое внимание привлекает взаимодействие Яндекса с российскими государственными органами.

По информации The Moscow Times со ссылкой на собственную отчетность компании, в 2025 году Яндекс удовлетворил более 93,6 тыс. запросов силовых структур по раскрытию информации о пользователях. Это около 85% всех полученных обращений. Издание отмечает, что показатель стал рекордным.

Большинство запросов касалось сервисов RideTech — такси, доставки, каршеринга и кикшеринга. Эти продукты содержат информацию, которая может касаться передвижения и повседневных привычек людей.

По словам экспертов, на которых ссылается издание, политика конфиденциальности Яндекса предусматривает передачу персональных данных государственным органам и судам в случаях, предусмотренных законодательством.

Это не значит, что все запросы российских силовых структур касались украинцев. В то же время, статистика демонстрирует масштабы взаимодействия компании с государственными органами РФ и количество случаев, когда те получали информацию о пользователях.

Напомним, ранее говорилось, что украинские удары по дата-центрам российского «Яндекс» привели к резкому падению бот-трафика в ее сети и могут повлиять на общественную поддержку немецкой партии AfD и американского движения MAGA.

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