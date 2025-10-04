- Дата публикации
Ваш гриль будет сиять как новый: секрет с фольгой и солью, который скрывают специалисты
После жарки мясо исчезает со стола, а на решетке остается налет пригоревшего жира. Многие хозяйки откладывают чистку, не подозревая, что справиться можно всего за несколько минут.
Профессионалы уже давно пользуются методом, не требующим дорогостоящих средств: все, что понадобится, — обычная фольга и грубая соль, сообщает корреспондент Белновости.
Перед очисткой гриль следует немного разогреть, чтобы остатки пищи размягчились. Это значительно упрощает удаление загрязнений и ускоряет процесс.
Скрученную фольгу используют как мягкий абразив, не вредящий поверхности. Ею натирают решетку, пока не исчезнут все следы жира и нагара.
Грубая соль усиливает эффект, особенно если добавить немного лимонного сока. Она проникает в поры металла и эффективно извлекает загрязнение.
После обработки решетку можно промыть горячей водой и вытереть сухой тканью — это предотвращает появление ржавчины и неприятный запах.
Метод подходит для всех типов грилей — газовых, угольных и электрических. Он безопасен и не нуждается в специальных навыках.
Некоторые добавляют немного уксуса для усиления действия соли, но важно не оставлять смесь надолго во избежание коррозии.
Фольга также помогает легко очистить крышку и боковые стенки гриля. Ее можно использовать повторно, если загрязнение невелико.
Регулярная чистка продлевает срок службы гриля и улучшает вкус блюд — остатки старого жира могут портить аромат и текстуру продуктов.
Выделяя всего 5 минут после каждого использования, вы избавитесь от сложной генеральной уборки в будущем.