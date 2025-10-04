Ваш гриль будет сиять как новый: секрет с фольгой и солью, который скрывают специалисты

Как быстро очистить решетку гриля / © unsplash.com

Реклама

Профессионалы уже давно пользуются методом, не требующим дорогостоящих средств: все, что понадобится, — обычная фольга и грубая соль, сообщает корреспондент Белновости.

Перед очисткой гриль следует немного разогреть, чтобы остатки пищи размягчились. Это значительно упрощает удаление загрязнений и ускоряет процесс.

Скрученную фольгу используют как мягкий абразив, не вредящий поверхности. Ею натирают решетку, пока не исчезнут все следы жира и нагара.

Реклама

Грубая соль усиливает эффект, особенно если добавить немного лимонного сока. Она проникает в поры металла и эффективно извлекает загрязнение.

После обработки решетку можно промыть горячей водой и вытереть сухой тканью — это предотвращает появление ржавчины и неприятный запах.

Метод подходит для всех типов грилей — газовых, угольных и электрических. Он безопасен и не нуждается в специальных навыках.

Некоторые добавляют немного уксуса для усиления действия соли, но важно не оставлять смесь надолго во избежание коррозии.

Реклама

Фольга также помогает легко очистить крышку и боковые стенки гриля. Ее можно использовать повторно, если загрязнение невелико.

Регулярная чистка продлевает срок службы гриля и улучшает вкус блюд — остатки старого жира могут портить аромат и текстуру продуктов.

Выделяя всего 5 минут после каждого использования, вы избавитесь от сложной генеральной уборки в будущем.