Ваш кот вас безумно любит: вот семь жестов, которые это подтверждают

Кошачий язык любви

Одним из нежнейших проявлений любви является так называемый «кошачий поцелуй». Он возникает, когда кот смотрит вам в глаза и медленно моргает. В дикой природе хищники никогда не закрывают глаза перед врагом, так что этот жест означает: ваш кот чувствует себя с вами в абсолютной безопасности. Специалисты советуют медленно моргнуть в ответ — это показывает взаимность чувств.

Если кот трется о вас головой, боком или постоянно путается под ногами — это не просто просьба о еде. Так он обозначает вас своим запахом, демонстрируя другим, что вы — часть его «стаи» и безопасного пространства. Для кошек физическая близость — важная составляющая социальных связей.

Мурлыканье тоже имеет свои нюансы. Хотя коты могут мурлыкать по разным причинам, настоящее громкое и ритмичное мурлыканье рядом с хозяином, особенно во время поглаживания, свидетельствует о полном комфорте и положительных эмоциях, связанных именно с вами.

Когда кот приносит игрушку или добычу, это может удивить владельца. Но для животного это акт заботы: делиться добычей означает признать вас членом своей семьи, о котором нужно заботиться. Ругать за это не стоит — все происходит искренне.

Сон — время наибольшей уязвимости для животного. Поэтому выбор места для сна много говорит о доверии. Кот, который выбирает спать рядом с вами, лежит на груди или плотно прижимается спиной, показывает, что чувствует себя в безопасности и доверяет вам полностью.

Особенно ценным знаком доверия является подставленный живот — самое уязвимое место кота. Если он переворачивается на спину, это сигнал максимального доверия. Но это не всегда приглашение погладить живот: попытка потрогать может закончиться «кусем».

Кот, который следует за вами из комнаты в комнату или «контролирует» поход в ванную или на кухню, на самом деле проявляет социальную привязанность. Он интересуется вашей жизнью и хочет быть рядом в каждом моменте, просто чтобы ощущать вашу связь.