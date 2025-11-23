Ваш любимый свитер «кусается»: одно кухонное средство вернет ему мягкость за пол часа

Свитер. / © Freepik

Свитера из шерсти и кашемира идеальны. Эти органические волокна являются воздухопроницаемыми, водостойкими и антимикробными. Однако с такими вещами нужно правильно обращаться, иначе они могут сжиматься, становиться жесткими и "кусаться"

Как смягчить шерстяной свитер с помощью имеющихся средств, сообщает ресурс The Spruce.

Свитер может начать "кусаться" и стать не мягким на ощупь из-за того, что волокна немного уменьшились или покрыты остатками мыльного средства от предыдущих стирок. Уксусная кислота помогает удалить остатки порошка или кондиционера для стирки, прилипающих к волокнам.

Наполните раковину или тазик для стирки холодной водой и добавьте четверть стакана дистиллированного белого уксуса. Положите в воду свитер так, что он полностью намок. Оставьте замачиваться на 20-30 минут.

Извлеките свитер из раствора и осторожно выдавите лишнюю воду. Положите свитер на толстое махровое полотенце и сверните его рулетом, чтобы вода впиталась.

Извлеките свитер из полотенца и разложите его на сушилке или сухом полотенце, чтобы оно досушилось. Не вешайте его для сушки, так как волокна могут излишне растянуться.

Как смягчить шерсть

Кондиционер для волос

Кондиционер для волос может эффективно смягчать шерсть. Смешайте 1 чайную ложку средства в миске с холодной водой. Уложите свитер и замочите на 15-30 минут. Тщательно прополощите в холодной воде и разложите его для высыхания.

Кастильское мыло

Если вы использовали моющее средство, сделавшее свитер шероховатым на ощупь, постирайте его повторно, используя кастильское мыло.

Лимонная кислота

Наполните раковину или таз холодной водой, добавьте одну чайную ложку порошкообразной лимонной кислоты. Хорошо размешайте, чтобы порошок растворился. Окуньте свитер в воду и дайте ему замочиться на 15 минут. Тщательно прополощите и высушите на воздухе, развернув его.

