Ваш мед засахарился: вот как сделать его мягким и суперполезным за 5 минут
Кристаллизованный или засахаренный мед иногда выглядит неаппетитно и вызывает сомнения: а не потерял ли он свой вкус и полезные свойства? На самом деле, волноваться не стоит. Мед остался вполне применимым, и его легко вернуть к нежной, жидкой консистенции, если знать правильный способ.
Ценность меда не ограничивается вкусом. Это природный источник ферментов, антиоксидантов и биологически активных веществ, которые поддерживают иммунитет, нормализуют пищеварение и укрепляют организм. Поэтому так многих настораживает момент, когда ароматная жидкость превращается в плотную, зернистую массу в банке.
Почему мед кристаллизуется
Кристаллизация — это естественный процесс. Он происходит из-за соотношения глюкозы и фруктозы: чем больше глюкозы, тем быстрее мед густеет и образует кристаллы.
В среднем мед начинает засахариваться через 1–3 месяца после откачки, но точный срок зависит от сорта и условий хранения:
Рапсовый, подсолнечный, гречишный — 2–4 недели;
Липовый — 2–3 месяца;
Цветочный (смешанный) — 1–6 месяцев;
Акациевый — рекордсмен: 6–12 месяцев и даже дольше.
Кстати, именно кристаллизация является признаком натуральности меда.
Мед — «живой» продукт
В натуральном меде хранятся ферменты и активные соединения, которые начинают разрушаться при температуре выше 40–45°C. Если перегревать его, он теряет не только пользу, но вкус и аромат. Поэтому популярные «быстрые методы» — микроволновка, плита или кипяток фактически уничтожают ценность продукта, оставляя лишь сладость.
Чего не следует делать с медом:
разогревать в микроволновке — неравномерный нагрев разрушающего фермента;
заливать кипятком;
греть в металлической посуде — органические кислоты могут взаимодействовать с металлом и портить вкус;
оставлять на солнце или около батареи — тепло разрушает полезные вещества.
Как безопасно размягчить кристаллизированный мед
Самый надежный способ — водяная баня. Температура воды не должна превышать 40°C. Банка с медом помещают в теплую воду, а не прямой огонь, и периодически помешивают, чтобы тепло распределялось равномерно.
Хотя процесс требует времени, результат того стоит: вы получите нежный, ароматный мед без потери полезных свойств.
Как замедлить кристаллизацию
Полностью остановить процесс невозможно, но его можно замедлить:
храните мед при комнатной температуре — холод ускоряет засахаривание;
держите его в стеклянных банках с плотной крышкой.
Так мед дольше будет оставаться мягким и готовым к употреблению.