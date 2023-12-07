Ваш образ будет дорогим и изысканным: 5 цветовых комбинаций, которые сделают простую одежду роскошной

Знаете ли вы, что один и тот же цвет может выглядеть по-разному в комбинациях с другими оттенками? Если правильно сочетать цвета, тогда даже самое простое платье или джинсы могут стать элегантными и роскошными. Если же комбинация не выгодна, то брендовая и очень стильная одежда может превратиться в дешевый наряд. Рассказываем, какие дуэты цветов имеют дорогой, респектабельный и изысканный вид.

Синий и красный

Как правильно комбинировать цвета / Фото: pixabay.com

Такой тандем в образе будет выглядеть очень эффектно. Для создания такого лука можно использовать любые оттенки красного: от яркого до приглушенного благородного. А синий нужно выбирать в приглушенных и глубоких оттенках. Например, под красную блузку можно одеть голубой топ, а под синие джинсы идеальным будет красный пиджак или кардиган.

Хаки и белый

Как правильно комбинировать цвета / Фото: pixabay.com

Эти два универсальных цвета довольно выгодно играют в моно исполнении. Но если их совместить вместе, это будет утонченный и довольно женственный образ. Такой тандем используют в стиле сафари состоятельные люди и аристократы. Так почему бы не перенять этот аутфит для повседневной жизни? Ведь такие простые, на первый взгляд, оттенки выглядят очень дорого и роскошно в сочетании между собой.

Карамель и молочный

Как правильно комбинировать цвета / Фото: pixabay.com

Это самое любимое сочетание цветов итальянских и французских модниц. И это неудивительно, ведь в таком мягком и элегантном тандеме эти теплые оттенки прекрасно усиливают друг друга. Дополнить такой образ можно контрастным цветом той же палитры: коричневым или даже темно-бордовым. Тогда самая простая одежда будет выглядеть роскошной и брендовой.

Синий и коричневый

Как правильно комбинировать цвета / Фото: pixabay.com

Эти цвета отлично сочетаются как между собой, так и с другими оттенками, придавая образу элегантности и изысканности. Аутфит в такой цветовой комбинации будет идеальным и для повседневной жизни, и для праздничных мероприятий. Для того, чтобы ваш образ получился роскошным, стоит обратить внимание на глубокий королевский синий и соединить его с оттенками коричневого насыщенного цвета – от мокко до шоколада.

Зеленый и терракотовый

Как правильно комбинировать цвета / Фото: pixabay.com

Такое сочетание цветов считается благородным и совершенным. Комбинация зеленого и терракотового сделает любой ваш образ изысканным и аристократическим. Для повседневного аутфита лучше выбирать зеленые приглушенные цвета и насыщенные терракотовые. А для праздничного или романтического образа идеальным будет изумрудный оттенок в тандеме с приглушенным терракотовым.

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