Ваш организм может разрушаться тихо: 9 симптомов хронического воспаления

Усталость / © Credits

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Ежедневная истощенность, утренняя скованность в теле, забывчивость или нарушение сна кажутся банальными признаками старения или изнурительного ритма жизни, однако за ними может скрываться скрытый процесс, годами разрушающий здоровье изнутри.

Об этом сообщает медицинское издание Egészségkalauz.

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Опасные симптомы — что стоит знать

По словам специалистов, такие симптомы часто свидетельствуют о хроническом воспалении, которое легко спутать с обычным старением. В отличие от быстрой реакции организма на травму или простуду этот процесс длится долго и может сопровождать другие болезни. Особенности этого состояния объяснила врач из образа жизни Ннеома Опараджи.

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«Острое воспаление обычно длится короткое время, тогда как хроническое воспаление может длиться месяцами или годами, даже если больше нет инфекции или травмы, требующие заживления», — отметила специалист.

Врачи подчеркивают, что хроническое воспаление не является отдельным диагнозом. Однако оно принимает участие в развитии сердечно-сосудистых, аутоиммунных и метаболических расстройств.

Хотя с возрастом в организме возникает низкоинтенсивное воспалительное состояние, ученые отмечают: если старение неизбежно, то хроническое воспаление — нет.

9 симптомов, которые нельзя игнорировать

Специалисты выделяют девять тревожных признаков, требующих обязательной консультации с врачом:

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Постоянное истощение , которое не проходит даже после полноценного отдыха и мешает ежедневным делам.

Утренняя скованность и боли в суставах , особенно если они отекают, ощущаются теплыми, а боль усиливается после покоя и уменьшается во время движения.

Необъяснимая потеря или колебания веса без изменения рациона или уровня активности.

Длительные кожные симптомы , которые рецидивируют или не заживают неделями (в частности при псориазе или волчанке).

Нарушение сна , в частности ночные пробуждения от боли (метаанализ 2025 подтверждает, что недостаток сна повышает уровень маркеров воспаления СРБ и ИЛ-6).

Длительное общее недомогание и нехватка энергии.

Постоянные проблемы с пищеварением , включая боль в животе, длительную диарею или наличие крови в стуле.

Непонятная или повторяющаяся лихорадка .

Ухудшение концентрации внимания («затуманенный мозг»).

Эксперты предостерегают от самостоятельной интерпретации анализов крови. Показатели СРБ, СОЭ или тест аутоантитела (ANA) не способны самостоятельно указать на конкретный диагноз, поэтому их должен оценивать врач исключительно в сочетании с симптомами.

Вместо сомнительных «детокс-программ» бороться с хроническим воспалением помогает изменение образа жизни. Научные исследования подтверждают, что уровень воспаления в организме уменьшает аэробные и силовые тренировки, средиземноморская диета, отказ от курения, нормализация веса и качественный сон. Если же симптомы новые или усиливаются, следует обязательно обратиться к семейному врачу.

Напомним, частое потребление некоторых пищевых консервантов, которые в основном используют для продления срока годности обработанных и упакованных продуктов, может повышать заболеваемость раком.

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