Чем убрать сырость в подвале / © Unsplash

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В подвале довольно часто появляется чрезмерная влага. Она может стать причиной появления грибка, плесени. Поэтому очень важно позаботиться обо всем заранее и установить правильную вентиляцию.

Если в погребе уже стоит вентиляция, но проблема все равно продолжает появляться, можете попробовать несколько простых народных способов, чтобы убрать влажность.

Прежде всего, вам понадобится "Белизна", ведь в ней содержится хлор, который отлично справляется с грибком. Чтобы полностью обработать погреб, понадобится несколько литров, но использовать ее нужно в чистом виде и не разводить с водой. Также подберите емкость для опрыскивания.

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Так как работа с хлором опасна для здоровья человека, следует позаботиться и о мерах безопасности: респиратор, резиновые перчатки, очки. Также одежда должна полностью покрывать все участки тела, чтобы "Белизна" не попала на кожу.

Тщательно забрызгайте средством стены и потолок, а через сутки приступайте ко второму этапу очистки. В этот раз стены и потолок нужно будет покрыть известью. Она подсушивает поверхность, не оставляя грибкам ни одного шанса. Разведите ее до консистенции сметаны.

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