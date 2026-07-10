Ваш ремонт может выглядеть устаревшим: эксперты объяснили, почему бежевый уже не в тренде

Какие интерьеры сейчас в моде / © pexels.com

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Но сегодня тенденции меняются. Дизайнеры все чаще отказываются от «безопасных» интерьеров в интересах более смелых, теплых и персонализированных пространств.

Почему бежевый теряет популярность

Сам по себе бежевый цвет не стал плохим. Проблема в том, что за последние годы он превратился в универсальный шаблон. Тысячи квартир стали выглядеть почти одинаково, из-за чего интерьеры утратили индивидуальность.

Современный дизайн все больше ориентируется не на универсальность, а на создание атмосферы, отражающей характер владельцев жилья. Именно поэтому дизайнеры советуют использовать больше внятных деталей, фактур и цветов.

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Какие цвета заменяют бежевый

В тренде остаются естественные оттенки, но они стали значительно глубже и насыщеннее. Особенно популярны:

оливковый;

терракотовый;

теплый зеленый;

карамельный;

виновный;

темно-синий.

Эти цвета используются не только в качестве акцентов. Ими оформляют кухонные фасады, стены, мебель и декоративные элементы, создавая более живое и уютное пространство.

Натуральные материалы выходят на первый план

Если раньше внимание привлекало декор, то теперь главную роль играют фактуры.

В современных интерьерах все чаще можно увидеть натуральное дерево, камень, декоративную штукатурку, матовые поверхности, металлические акценты и мебель с рельефными фасадами. Конкретно они добавляют помещению глубины без перегрузки деталями.

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Плавные формы остаются актуальными

Округлые диваны, овальные столы, мягкие очертания мебели и отсутствие резких углов продолжают оставаться среди главных трендов.

Такие решения не только выглядят современно, но и делают пространство более комфортным и визуально легким. Одной из важнейших тенденций 2026 стала персонализация.

Дизайнеры советуют отказаться от полного копирования интерьеров из соцсетей. Вместо этого следует добавлять вещи, которые имеют особое значение: семейные фотографии, авторскую керамику, картины, винтажные предметы или мебель, изготовленные на заказ. Именно такие детали создают характер дома.

Больше естественного света

В современном дизайне освещение уже давно стало отдельным инструментом оформления пространства.

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Большие окна, легкие шторы, светлые деревянные текстуры и многоуровневое освещение помогают сделать даже небольшую квартиру более просторной и уютной.

Функциональность превыше всего

Новый минимализм не значит пустые комнаты.

Напротив, современный интерьер строится вокруг практичности. Встроенные системы хранения, мебель-трансформеры и эргономичные решения помогают максимально эффективно использовать каждый квадратный метр жилья.

Специалисты все чаще говорят об интерьерах, которые дарят положительные эмоции. Необычные цвета, интересные сочетания материалов, дизайнерская мебель и оригинальные предметы декора делают простор живым и незабываемым.

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Именно поэтому главным правилом современного ремонта становится не слепое соблюдение моды, а создание дома, в котором приятно жить именно вам.

Бежевый цвет не исчезает из интерьеров до конца. Он и дальше может быть прекрасной базой для оформления квартиры или дома. Однако в 2026 году главный акцент смещается на индивидуальность, натуральные материалы, глубокие природные цвета и продуманную функциональность. Именно такой подход помогает создать стильное пространство, которое не потеряет актуальность еще много лет.

FAQ

Какой цвет сейчас в тренде в интерьере?

В 2026 году дизайнеры рекомендуют обратить внимание на природную палитру: оливковый, терракотовый, карамельный, глубокий синий, винный и теплые оттенки зеленого. Они придают интерьеру глубины и индивидуальности, оставаясь одновременно универсальными.

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Следует ли отказываться от бежевого цвета во время ремонта?

Нет. Бежевый остается актуальной базой, но его рекомендуют сочетать с выразительными фактурами, натуральными материалами, контрастными цветами и индивидуальными деталями. Именно так можно создать современный и стильный интерьер без единообразия.

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