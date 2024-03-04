Ваш род возглавляла женщина, если фамилия звучит так: проверьте свою

Каждая фамилия несет в себе сакральный смысл и чрезвычайную силу. А ведь наши предки получали их не просто так. Родовые имена давались по месту жительства, по социальному статусу, роду занятий, внешности и т.д. А еще много фамилий, которые давали тем, чей род возглавляла женщина. Рассказываем, как звучат фамилии украинцев, происходящих из рода, которым правили женщины.

Какие фамилии означают, что родом правила женщина

В прошлом женщины еще не имели таких же прав, как мужчины. И именно мужчине предстояло быть главой рода. Однако, когда семья оставалась без мужа, эту функцию принимала на себя женщина. Тогда семья получала фамилию, происходившую от имени главной женщины рода.

Список украинских фамилий, образованных от имен женщин, возглавлявших свой род.

Гальченко, Гальчук.

Ганзенко, Гандюк, Гончук, Ганненко.

Гапченко.

Евдошенко.

Ивженко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко.

Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мотрук, Мотрич, Мотренко.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Оксаныч, Оксанчук, Оксаниченко.

Ольжич, Ольженко.

Харитенко.

Химченко, Хивренко.

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