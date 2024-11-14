Ваш салат "Селедка под шубой" всегда будет сочным и нежным: запомните всего одну хитрость

Салат "Селедка под шубой" можно назвать одним из самых популярных среди украинцев. Однако, вы можете сделать его еще более сочным, если будете использовать одну кулинарную хитрость.

Уже постепенно начинается новогодняя пора и многие украинские задумываются над тем, что они будут готовить на праздничный стол. Одним из самых популярных салатов на праздник является "Селедка под шубой".

Хотя его любят готовить не только на Новый год, но мало кто умеет сделать этот салат настолько сочным, чтобы он словно таял во рту. Эксперты уверены, что для этого многое не нужно — всего лишь знать одну важную хитрость. Например, правильно подготовить продукты, входящие в салат.

Главным секретом сочной "Селедки под шубой" является мелко нарезанный лук. Может показаться, что это не такая уж важная деталь, но именно благодаря ей салат получится очень нежным. Мелко нарезанный лук идеально распределится между слоями, придаст пикантности, но не будет перебивать вкус основных ингредиентов, той же сельди.

А вот если кусочки лука слишком велики, то они могут стать доминантными и салат будет не столь вкусным.

Кроме того, мелко нарезанный лук лучше впитывает в себя заправку. Кулинары также рекомендуют убрать горечь лука. Для этого перед нарезанием овощ нужно погрузить в кипяток или замариновать в слабом растворе уксуса с сахаром.

Читайте также: