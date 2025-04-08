Ваш телефон может взорваться: что вызывает перегрев батареи и как этого избежать

Что делать, чтобы смартфон не перегрелся и не взорвался / © Фото из открытых источников

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Смартфон может взорваться или загореться не только во время зарядки, но и в процессе повседневного использования. Причина этого — перегрев аккумулятора, вызывающий фоновые программы, нестабильный интернет и быстрая зарядка.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по безопасности Денис Михальченко.

По словам эксперта, главная причина возгорания телефона — замыкание в батарее, что приводит к ее вздутию, перегреву и взрыву. Важно понимать, что смартфон может загореться даже без подключения к зарядке.

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К перегреву батареи может привести несколько факторов:

Фоновые программы, непрерывно потребляющие энергию;

Активное использование устройства во время зарядки (игры, видео, разговоры);

Нестабильная интернет-связь, по которой телефон постоянно переключается между мобильным интернетом и Wi-Fi;

Быстрая зарядка, разрушающая аккумулятор в бюджетных моделях смартфонов.

Некоторые производители смартфонов прямо отмечают, что их модели не поддерживают скорую зарядку. Однако многие пользователи пренебрегают этим, что может привести к перегреву, вздутию и взрыву аккумулятора.

Хотя большинство современных телефонов оснащены защитой от перегрева, некоторые модели не имеют функции автоматического охлаждения. Они не предупреждают о критическом нагреве и не отключают зарядку, что может привести к опасным последствиям.

Как избежать перегрева смартфона:

Не оставляйте телефон на зарядке всю ночь;

Избегайте быстрой зарядки, если устройство не поддерживает ее;

Не играйте в ресурсоемкие игры и не просматривайте видео во время зарядки;

Используйте оригинальные зарядные устройства, а не дешевые аналоги;

Следите за температурой батареи и не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами.

Если игнорировать правила эксплуатации смартфона, риск взрыва батареи увеличивается. Особенно это касается бюджетных моделей, не имеющих надежной защиты от перегрева.

Напомним, для того чтобы восстановить скорость работы смартфона, иногда достаточно одной простой операции — перезагрузка.