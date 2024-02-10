Ваш телевизор следит за вами: эксперты рассказали, куда именно попадает информация и как отключить

"Умные" телевизоры становятся все более популярными в Украине и мире. С ними можно значительно улучшить ощущение просмотра телевидения. Но, по словам учёных, SmartTV могут следить за своими владельцами.

Что же делает SmartTV "умным"? Первое, что приходит на ум, это возможность распознавания лиц, персонализация, использование голосовых команд, подключение к цифровому дому, видеочаты и т.д.

Конечно, все "умные" телевизоры следят за своими владельцами в том смысле, что они собирают информацию о том, что именно вы смотрите. Да, специальные системы Smart TV surveillance используют автоматическое распознавание контента, чтобы собирать данные о ваших привычках. Некоторые модели дополнительно оснащают микрофоном и камерой, что значительно облегчает процесс сбора данных.

Согласно информации, опубликованной изданием Financial Times, слежка за пользователями началась уже давно. Так, еще в 2019 году исследователи из Северо-Восточного университета и Имперского колледжа в Лондоне обнаружили, что некоторые модели SmartTV, в частности от Samsung и LG, а также потоковые Roku и FireTV отправляют Netflix и сторонним рекламодателям ваше местоположение и IP-адрес. Другие "умные" устройства, имеющие камеру и динамики, также могут отправлять такие данные третьим лицам, включая Microsoft и Spotify.

Командой ученых было обнаружено, что третьи стороны получают такие данные, как расположение пользователя, информация о устройстве и, возможно, как именно пользователь с ним взаимодействует. Профессор Дэвид Чоффнес, специалист по информатике из Северо-Восточного университета и один из авторов статьи, заявил, что так устройства могут знать, когда вы дома, а когда вас нет.

Можно ли с помощью телевизора следить за человеком / Фото: Unsplash

Еще одно исследование показало, что все пять популярнейших брендов смарт-телевизоров собирают информацию о привычках пользователя, даже когда он не сидит за экраном. Несколько лет назад, по данным ФБР, разработчики приложений Vizio, LG и Samsung были уличены в том, что они следили за пользователями. Известно, что МИ-5 и ЦРУ смогли получить доступ к информации на смарт-телевизорах и прослушивать разговоры, используя камеру и микрофон.

Итак, самое первое, что вам следует узнать, есть ли на вашем SmartTV камера и микрофон. Если да, это значит, что телевизор точно следит за вами, но, конечно, не всегда из-за жутких целей. Например, камера нужна, чтобы предоставлять пользователю некоторые расширенные функции – распознавание лица, видеочат, управление жестами и т.д.

Следует помнить, что компании, производящие смарт-телевизоры, также передают некоторые данные рекламодателям. А через сеть Wi-Fi киберпреступники могут сломать "умный" телевизор, получив доступ к камере. Чаще камеры устанавливают в центре верхней панели или внизу по краю. Чтобы найти ее нужно искать маленькую круглую линзу.

Шпион SmartTV может выполняться только в том случае, если телевизор подключен к сети. "Умные" устройства постоянно собирают большие объемы информации для улучшения ваших впечатлений от просмотра и монетизации данных с помощью таргетированной рекламы. При наличии система видеонаблюдения также использует технологию автоматического распознавания контента и может "слушать" все, о чем вы говорите.

Как отключить слежку на смарт-телевизоре? Независимо от того, какая модель у вас стоит, вот несколько общих советов:

разберитесь во всех функциях SmartTV и прочтите, как их ограничить;

не полагайтесь на настройки безопасности, сразу смените пароли;

узнайте, как отключить слежение в настройках.

Также можно дополнительно закрыть объектив камеры куском изоляционной черной ленты или плотным картоном. Кстати, этим способом пользуется даже основатель Facebook Марк Цукерберг.

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