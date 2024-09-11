Ваш возраст невозможно будет угадать: парикмахеры рассказали, какую стрижку лучше выбрать после 50

Очень важно, чтобы стрижка гармонично сочеталась с возрастом и образом жизни. Если ее подобрать правильно, то она способна скрыть недостатки, подчеркнуть преимущества и даже сбросить несколько лет. Эксперты рассказали об основных правилах выбора идеальной стрижки для женщин 50+.
Прежде всего, специалисты часто говорят о седине, ведь в зрелом возрасте она начинает появляться у всех. Как на нее реагировать – личное дело каждого человека. Тем более что сегодня существует немало способов справиться с такой проблемой.
Некоторые женщины ежемесячно, а то и чаще, окрашивают седину, чтобы так поддерживать молодой и ухоженный внешний вид. Другие сохраняют седые волосы, отращивают их и воспринимают как символ зрелости и мудрости. Если за ним правильно ухаживать, то седые волосы будут иметь стильный и элегантный вид, уверены бьюти-эксперты.
Также следует запомнить, что с возрастом структура и состояние волос изменяются. Оно становится более ломким, сухим, тонким. Именно поэтому, по мнению специалистов, необходимо правильно подобрать стрижку, которая не только будет выглядеть красиво, но и будет практичной в уходе. Какие основные правила:
- Для тонких волос лучше выбирать стрижки, создающие дополнительный объем и текстуру – боб с градировкой, пикси, со слоями. Также увеличить объем визуально могут мягкие локоны или легкие волны.
- Если волосы все еще густые, можете остановиться на градуированном каре или каскадных стрижках, значительно облегчающих укладку. Так вы уберете лишнюю обузу, но оставите объем.
- Особого внимания в выборе стрижки требуют вьющиеся волосы. Здесь важно, чтобы она учитывала естественный завиток, легко укладывалась. Выбирайте короткие вьющиеся пикси, слоистые стрижки на среднюю длину.
- Ламкие и сухие волосы можно улучшить, если выбрать стрижки, минимизирующие вред от постоянной укладки. Аккуратное каре или мягкие слоистые стрижки подойдут лучше.
Важную роль в выборе стрижки в возрасте 50+ играет форма лица. Здесь следует запомнить следующие правила:
- Универсальным считается овальное лицо, которому подходит практически любая стрижка. Вы можете смело экспериментировать с длиной или стилем.
- Чтобы визуально удлинить круглое лицо, выбирайте четкие контуры. Вам подойдут стрижки, имеющие объем на макушке, длина должна быть ниже подбородка: каскад, градуированная стрижка, удлиненный каре.
- Для смягчения рис квадратного лица подойдут стрижки с объемом у корней и мягкими линиями. Рассмотрите боковые челки, слоистые стрижки, каре с мягкими контурами.
- Чтобы уравновесить широкий лоб и узкий подбородок треугольного лица, выбирайте боб, каскад или стрижку с челкой на одну сторону.
- Длинноватое лицо зрительно будет иметь более короткий вид, если выбрать боб, средние слоистые стрижки, каре. Они должны иметь горизонтальные линии и объем по бокам.
Еще одна важная проблема, с которой сталкиваются женщины с возрастом, есть теряние лицом объема. При этом меняется овал, появляются морщинки. Если вы правильно подберете стрижку, то эти проблемы можно скорректировать и придать лицу помладше:
- Объем на маке и короткие стороны могут визуально приподнять лицо, создавая эффект лифтинга. Выбирайте градуированные бобы, пикси или слоистые стрижки.
- Скрыть лишние морщинки, добавить объем и движение, отвлечь внимание от возрастных изменений помогут градуированное каре и каскадные стрижки.
- Отличный способ скрыть морщины на лбу – челка. Однако выбирайте такой, что будет гармонично вписываться во весь образ.
Один из ключевых аспектов – выбор правильной длины волос. Она должна не только соответствовать вашим предпочтениям и стилю, но и форме лица, образа жизни, состояния волос.
- Короткие бобы или пикси подходят для активных женщин, которые ценят простоту ухода. Они придадут вашему образу молодости и свежести, позволяют экспериментировать и не требуют особого ухода. Они подходят женщинам с тонкими волосами, потому что прибавляют объем.
- Среднюю длину стилисты рекомендуют выбирать тем, кто хотя бы иметь множество вариантов укладки. Каскад или каре подходят для большинства форм лица и типов волос.
- Длинные волосы имеют элегантный вид в любом возрасте. Однако оно потребует от вас особого ухода. Оно также должно быть достаточно густым и здоровым. Выбирайте слоистые стрижки, которые придадут объему и движению.
Читайте также: