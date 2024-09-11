Ваш возраст невозможно будет угадать: парикмахеры рассказали, какую стрижку лучше выбрать после 50

Очень важно, чтобы стрижка гармонично сочеталась с возрастом и образом жизни. Если ее подобрать правильно, то она способна скрыть недостатки, подчеркнуть преимущества и даже сбросить несколько лет. Эксперты рассказали об основных правилах выбора идеальной стрижки для женщин 50+.

Прежде всего, специалисты часто говорят о седине, ведь в зрелом возрасте она начинает появляться у всех. Как на нее реагировать – личное дело каждого человека. Тем более что сегодня существует немало способов справиться с такой проблемой.

Некоторые женщины ежемесячно, а то и чаще, окрашивают седину, чтобы так поддерживать молодой и ухоженный внешний вид. Другие сохраняют седые волосы, отращивают их и воспринимают как символ зрелости и мудрости. Если за ним правильно ухаживать, то седые волосы будут иметь стильный и элегантный вид, уверены бьюти-эксперты.

Также следует запомнить, что с возрастом структура и состояние волос изменяются. Оно становится более ломким, сухим, тонким. Именно поэтому, по мнению специалистов, необходимо правильно подобрать стрижку, которая не только будет выглядеть красиво, но и будет практичной в уходе. Какие основные правила:

Для тонких волос лучше выбирать стрижки, создающие дополнительный объем и текстуру – боб с градировкой, пикси, со слоями. Также увеличить объем визуально могут мягкие локоны или легкие волны. Если волосы все еще густые, можете остановиться на градуированном каре или каскадных стрижках, значительно облегчающих укладку. Так вы уберете лишнюю обузу, но оставите объем. Особого внимания в выборе стрижки требуют вьющиеся волосы. Здесь важно, чтобы она учитывала естественный завиток, легко укладывалась. Выбирайте короткие вьющиеся пикси, слоистые стрижки на среднюю длину. Ламкие и сухие волосы можно улучшить, если выбрать стрижки, минимизирующие вред от постоянной укладки. Аккуратное каре или мягкие слоистые стрижки подойдут лучше.

Важную роль в выборе стрижки в возрасте 50+ играет форма лица. Здесь следует запомнить следующие правила:

Универсальным считается овальное лицо, которому подходит практически любая стрижка. Вы можете смело экспериментировать с длиной или стилем. Чтобы визуально удлинить круглое лицо, выбирайте четкие контуры. Вам подойдут стрижки, имеющие объем на макушке, длина должна быть ниже подбородка: каскад, градуированная стрижка, удлиненный каре. Для смягчения рис квадратного лица подойдут стрижки с объемом у корней и мягкими линиями. Рассмотрите боковые челки, слоистые стрижки, каре с мягкими контурами. Чтобы уравновесить широкий лоб и узкий подбородок треугольного лица, выбирайте боб, каскад или стрижку с челкой на одну сторону. Длинноватое лицо зрительно будет иметь более короткий вид, если выбрать боб, средние слоистые стрижки, каре. Они должны иметь горизонтальные линии и объем по бокам.

Еще одна важная проблема, с которой сталкиваются женщины с возрастом, есть теряние лицом объема. При этом меняется овал, появляются морщинки. Если вы правильно подберете стрижку, то эти проблемы можно скорректировать и придать лицу помладше:

Объем на маке и короткие стороны могут визуально приподнять лицо, создавая эффект лифтинга. Выбирайте градуированные бобы, пикси или слоистые стрижки. Скрыть лишние морщинки, добавить объем и движение, отвлечь внимание от возрастных изменений помогут градуированное каре и каскадные стрижки. Отличный способ скрыть морщины на лбу – челка. Однако выбирайте такой, что будет гармонично вписываться во весь образ.

Один из ключевых аспектов – выбор правильной длины волос. Она должна не только соответствовать вашим предпочтениям и стилю, но и форме лица, образа жизни, состояния волос.

Короткие бобы или пикси подходят для активных женщин, которые ценят простоту ухода. Они придадут вашему образу молодости и свежести, позволяют экспериментировать и не требуют особого ухода. Они подходят женщинам с тонкими волосами, потому что прибавляют объем. Среднюю длину стилисты рекомендуют выбирать тем, кто хотя бы иметь множество вариантов укладки. Каскад или каре подходят для большинства форм лица и типов волос. Длинные волосы имеют элегантный вид в любом возрасте. Однако оно потребует от вас особого ухода. Оно также должно быть достаточно густым и здоровым. Выбирайте слоистые стрижки, которые придадут объему и движению.

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