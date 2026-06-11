Ваша аэрофритюрница может шпионить за вами: эксперты раскрыли опасность умной техники

Умная бытовая техника собирает информацию о своих владельцах / © unsplash.com

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Британское Управление комиссара по информации официально предупредило пользователей о массовом сборе личных данных происходящей по всему миру бытовой техникой . Эксперты обнаружили, что современные умные устройства ежедневно собирают гораздо больше конфиденциальной информации, чем действительно нужно для их базовой работы.

О масштабах скрытой слежки за пользователями через домашние гаджеты пишет Daily Mail.

Опасность популярных кухонных приборов

Исследования показали, что некоторые подключенные к интернету аэрофритюрницы требуют доступа к точному местонахождению клиента. Некоторые модели даже пытаются получить разрешение на запись аудио через смартфоны своих владельцев. Данные из этих гаджетов часто тайно отправляются на серверы в Китай без четких пояснений от производителя.

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В ходе расследования специалисты проверили популярные модели от 3 известных брендов. Оказалось, что приложение к одной из аэрофритюрниц было подключено к трекерам социальных сетей и рекламным площадкам. Другой производитель вообще требовал указать пол и точную дату рождения при создании обычной учетной записи.

Опрос более 2000 британцев показал, что 33% людей вообще не понимают принципы сбора данных их устройствами. Еще 75% респондентов были очень удивлены, узнав, что умный тостер или зубная щетка регулярно собирают информацию о них.

"Умные устройства собирают некоторые из самых чувствительных данных о нашей жизни, от нашего здоровья до нашей ежедневной рутины и семейной жизни", - заявил исполнительный директор по регуляторным рискам Уильям Малкольм.

Эксперты подчеркивают, что подобная техника предназначена для облегчения быта, однако это не должно происходить ценой конфиденциальности. Приблизительно 40% участников опроса обеспокоены этим фактом, а 15% сознательно избегают таких технологий. В то же время почти половина пользователей готовы покупать умные устройства ради удобства, несмотря на серьезные риски.

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Слежка через умные телевизоры

Телевизоры с функцией Smart TV могут оказаться едва ли не самыми большими нарушителями конфиденциальности в вашем доме. Эти устройства постоянно собирают огромные массивы информации о том, что именно и когда вы смотрите.

Такой масштабный сбор данных позволяет компаниям создавать максимально подробный профиль зрителя. Эта информация используется не только для рекомендаций новых фильмов, но и для таргетинга агрессивной персонализированной рекламы на вас и вашу семью.

Согласно новым правилам, производители телевизоров будут обязаны получать четкое согласие пользователей перед началом сбора любой информации. Регуляторы планируют строго проверять соблюдение этих требований и наказывать компании за игнорирование закона.

"Домохозяйства не должны терять свою конфиденциальность только для того, чтобы пользоваться повседневными технологиями", - подчеркнул технический эксперт Эндрю Лафлин.

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Напомним, смартчасы, VR-гарнитуры и умная одежда могут не только собирать большие объемы данных, но и создавать риски для безопасности человека . Исследователи предупреждают о физических угрозах.

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