Ваша батарея садится за час: вот шесть настроек телефона, которые срочно нужно изменить

Большинство пользователей замечают, что батарея смартфона начинает «садится» через год-полтора после покупки.

Татьяна Мележик
Настройки, разряжающие батарею телефона

Настройки, разряжающие батарею телефона

Причина — естественное старение литий-ионных аккумуляторов. Каждый цикл зарядки несколько уменьшает их способность удерживать энергию. Однако есть настройки и привычки, которые ускоряют этот процесс — и замедляющие его.

Как правильно заряжать смартфон

Современные батареи не обладают «эффектом памяти», как старые никелевые, но не любят крайних значений заряда:

  • 0% может повредить контроллер питания.

  • 100% постоянно создает химическое напряжение.

Эксперты советуют держать заряд между 20% и 80%. Многие смартфоны имеют «оптимизированную зарядку», которая автоматически завершит процесс во время вашего пробуждения.

Температура — ключ к долгой работе батареи

Главный враг аккумулятора — перегрев. Использование смартфона во время быстрой зарядки, особенно для игр или видео в хорошем качестве, сильно подогревает батарею. Идеальная температура для работы — 15–30°C.

Экран и экономия энергии

Дисплей потребляет больше заряда. Несколько простых шагов:

  1. Яркость: максимальная — только на солнце. В другое время включите авторегулировку.

  2. Тайм-аут: установите короткий, например 30 секунд.

  3. OLED/AMOLED: темная тема реально экономит батарею, черные пиксели просто выключаются.

  4. Частота обновления: 90–120 Гц выглядит красиво, но быстро «ест» заряд. Если возможно, включите адаптивную частоту или снизьте до 60 Гц для экономии.

Приложения и фоновые процессы

Многие программы работают в фоне и тратят заряд. Особенно социальные сети и мессенджеры. Проверьте статистику использования батареи и выключите или удалите ненужные.

Уведомление: каждый push активирует экран и вибрацию. Выключите лишние сообщения — экономия батареи и безопасность ваших данных.

Беспроводные модули

  • Bluetooth: выключайте, если не пользуетесь гаджетом.

  • GPS: разрешение только при использовании приложений.

  • Мобильный интернет: в зонах слабого сигнала смартфон тратит больше энергии, можно включить «Авиарежим».

Энергосбережение и обновление

Режим энергосбережения: ограничивает процессор, останавливает синхронизацию фона и выключает эффекты. Идеально, когда розетки нет рядом.

Обновление системы: патчи оптимизируют работу компонентов и исправляют ошибки, убивающие батарею.

