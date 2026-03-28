Ваша батарея садится за час: вот шесть настроек телефона, которые срочно нужно изменить
Большинство пользователей замечают, что батарея смартфона начинает «садится» через год-полтора после покупки.
Причина — естественное старение литий-ионных аккумуляторов. Каждый цикл зарядки несколько уменьшает их способность удерживать энергию. Однако есть настройки и привычки, которые ускоряют этот процесс — и замедляющие его.
Как правильно заряжать смартфон
Современные батареи не обладают «эффектом памяти», как старые никелевые, но не любят крайних значений заряда:
0% может повредить контроллер питания.
100% постоянно создает химическое напряжение.
Эксперты советуют держать заряд между 20% и 80%. Многие смартфоны имеют «оптимизированную зарядку», которая автоматически завершит процесс во время вашего пробуждения.
Температура — ключ к долгой работе батареи
Главный враг аккумулятора — перегрев. Использование смартфона во время быстрой зарядки, особенно для игр или видео в хорошем качестве, сильно подогревает батарею. Идеальная температура для работы — 15–30°C.
Экран и экономия энергии
Дисплей потребляет больше заряда. Несколько простых шагов:
Яркость: максимальная — только на солнце. В другое время включите авторегулировку.
Тайм-аут: установите короткий, например 30 секунд.
OLED/AMOLED: темная тема реально экономит батарею, черные пиксели просто выключаются.
Частота обновления: 90–120 Гц выглядит красиво, но быстро «ест» заряд. Если возможно, включите адаптивную частоту или снизьте до 60 Гц для экономии.
Приложения и фоновые процессы
Многие программы работают в фоне и тратят заряд. Особенно социальные сети и мессенджеры. Проверьте статистику использования батареи и выключите или удалите ненужные.
Уведомление: каждый push активирует экран и вибрацию. Выключите лишние сообщения — экономия батареи и безопасность ваших данных.
Беспроводные модули
Bluetooth: выключайте, если не пользуетесь гаджетом.
GPS: разрешение только при использовании приложений.
Мобильный интернет: в зонах слабого сигнала смартфон тратит больше энергии, можно включить «Авиарежим».
Энергосбережение и обновление
Режим энергосбережения: ограничивает процессор, останавливает синхронизацию фона и выключает эффекты. Идеально, когда розетки нет рядом.
Обновление системы: патчи оптимизируют работу компонентов и исправляют ошибки, убивающие батарею.