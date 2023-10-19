Ваша идеальная пара: как выбрать качественную зимнюю обувь - 6 важных нюансов

На что нужно обязательно обращать внимание при выборе зимней обуви, тогда вы будете довольны покупкой.

Чтобы зимняя обувь не теряла форму, была тёплая и прослужила несколько сезонов подряд, стоит учитывать все нюансы при выборе ботинок. Рассказываем, как правильно выбирать обувь и на что обязательно нужно обращать внимание, чтобы она радовала вас не один год.

Материал

Зимнюю обувь нужно выбирать из натуральных материалов, у которых нога не будет мерзнуть или потеть.

Естественная кожа. Она обеспечивает теплообмен, нога не будет потеть и не замерзнет. Чтобы определить, обуви ли из настоящей кожи, нужно приложить руку к поверхности. Минус кожаной обуви – это ее цена, но она будет служить несколько лет подряд, поэтому будет удачным выбором.

Замша или нубук. По характеристике этот материал похож на кожу. Однако за таким материалом требуется особый уход, и он очень уязвим к воде и сырости.

Кожзаменитель. Эта зимняя обувь не такая теплая, как из натуральных материалов, быстро покрывается трещинами, очень редко служит более одного сезона. Но его плюс – это недорогая стоимость.

Мембранный материал. Если вы активно занимаетесь спортом или просто движите образ жизни, тогда следует выбирать обувь с мембранными технологиями. Оно выдерживает большие нагрузки, очень легкая и теплая.

Наполнитель для обуви. Лучшим наполнителем для зимней обуви является натуральная шерсть, например овчина. Она способна сохранять тепло даже при очень низкой температуре и при этом не перегревает ноги. Среди искусственных заменителей меха следует выбирать гортекс и тинсулейт. У настоящего меха будет ворсистая основа, а не тканевая, а также цвет натурального меха не матовый.

Подошва

Для зимней обуви оптимальная толщина подошвы – не менее 1 см. Лучшим материалом подошвы для зимней обуви является полиуретан, хорошо переносит резкие перепады температуры. Также можно обратить внимание на термопласт, он долговечен и не скользит. Резиновая подошва очень скользкая и не переносит мороза. Рисунок на подошве должен быть рельефным и глубоким.

Размер

Зимнюю обувь обычно рекомендуют выбирать на один размер больше, чтобы можно было в случае необходимости одеть толстый носок. Кроме того, очень важно, чтобы в обуви было свободное пространство, чтобы не замерзали пальцы ног.

Молния

Застежка не должна доходить до низа обуви. Расстояние от подошвы до начала молнии должно составлять не менее одного сантиметра. Тогда обувь не будет протекать, ноги всегда будут сухими. За застёжкой должна быть внутренняя подкладка, тогда не будет холод.

Стелька

Для устойчивости при ходьбе и поддержке стопы рекомендуются ортопедические стельки. Они поддерживают стопу и уменьшают риск травмирования во время гололеда и других неблагоприятных погодных условий. Такие стельки для зимней обуви можно купить в ортопедических магазинах.

Каблук и носок

Не подходит обувь для зимы с плоской подошвой и на высоких каблуках. Самым оптимальным вариантом будет каблук высотой до трех сантиметров.

Носок у зимней обуви должен быть широк, было бы хорошо, если бы он имел запас до одного сантиметра в области пальцев. Узкий носок может нарушить кровообращение в ногах и вызвать боли в ступнях.

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