- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
Ваша кастрюля снова блестит без труда: простые секреты для идеальной чистоты
Быстро верните кастрюле чистоту и блеск простым домашним способом.
Хотите снова увидеть любимую посуду безупречно чистой? Вот быстрый и эффективный метод, легко справляющийся даже с пригоревшим коричневым налетом.
Что понадобится:
Обычный стиральный порошок — около 100 г;
Любое пятновыводитель — около 50 г;
Растительное масло — 2 столовые ложки.
Как почистить:
Наполните кастрюлю почти до верха водой.
Поставьте на плиту и доведите воду до кипения.
Добавьте стиральный порошок, пятновыводитель и растительное масло.
Снимите кастрюлю с огня и оставьте раствор на несколько часов, чтобы растворился налет.
Промойте внутреннюю поверхность губкой.
Тщательно ополосните чистой водой, чтобы удалить остатки средств.
Готово! Ваша кастрюля снова сияет, как новая. Этот способ подходит для любых загрязнений, включая эмалированную посуду.