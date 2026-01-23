Как обогреть комнату без обогревателя / © pexels.com

По данным Express.co.uk, одно небольшое изменение способно сделать комнату на 33% теплее. Достаточно лишь установить теплоизоляционные шторы или жалюзи с подкладкой. Это небольшое дополнение существенно уменьшает утечку тепла из помещения.

Исследование Университета Солфорда показывает, что даже простая затяжка штор или жалюзи зимой может сократить теплопотери на 15–17%. Причем эффект виден даже на энергоэффективных окнах с двойным остеклением.

Эксперты подсчитали: правильный выбор штор или жалюзи способен снизить потери тепла до 33%, а это напрямую влияет на уменьшение затрат на электроэнергию — ведь для поддержания комфортной температуры нужно меньше тепла.

Как работают термошторы

Термошторы удерживают тепло благодаря нескольким слоям материала, которые минимизируют утечку тепла через окна. Можно купить готовые термошторы или добавить термоподкладку к уже имеющимся шторам.

Такие шторы и жалюзи полезны в любой сезон: зимой они сохраняют тепло внутри, а летом отражают солнечный свет, помогая поддерживать прохладу.

Как выбрать теплоизоляционные шторы и жалюзи

Чтобы они работали максимально эффективно, эксперты советуют:

Выбирайте многослойные шторы — они лучше удерживают тепло. Если не хотите покупать новые шторы, можно пришить термоподкладку к старым. При выборе жалюзи обращайте внимание на дополнительные функции: рулонные жалюзи с боковой застежкой или вертикальные ламели для частичного открывания. Шторы следует вешать на несколько сантиметров выше и шире окна, чтобы перекрывать его с обеих сторон и свисать ниже подоконника. Устанавливайте шторы поближе к окну, чтобы минимизировать сквозняки.

Следуя этим советам, вы обеспечите максимальную сохранность тепла и комфорт в любое холодное время года.