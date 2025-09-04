Ваша кошка может забыть вас: признаки деменции у животного, о которых никто не говорит

Кот / © unsplash.com

Многие владельцы даже не догадываются, что их любимцы, как и люди, склонны к деменции. Недавние исследования подтвердили, что кошачья деменция (или синдром когнитивной дисфункции) развивается почти так же, как и у людей, и имеет много схожих симптомов.

Об этом пишет Sciencealert.

Это возрастное заболевание достаточно распространено. Одно из исследований показало, что более половины кошек от 15 лет имеют признаки деменции, а у некоторых животных первые симптомы могут появиться уже в возрасте семи лет.

По данным другого опроса, около 28% кошек в возрасте 11-14 лет демонстрируют по меньшей мере одно поведенческое изменение, связанное с деменцией.

Признаки деменции у кошек

Важно знать, на какие симптомы обращать внимание, чтобы вовремя помочь своему любимцу.

Необычное поведение: кошка может начать громко мяукать ночью или в необычных ситуациях. Изменения в общении: животное может становиться чрезмерно «липучим» или, наоборот, избегать взаимодействия, выглядеть раздражительным или не узнавать знакомых людей. Нарушение сна: животное может много спать днем и быть беспокойным ночью. Проблемы с туалетом: кошка начинает ходить в туалет мимо лотка. Дезориентация: как и люди, коты могут путаться или бродить, смотреть в одну точку, застрять за предметами или ходить не в ту сторону. Изменения в активности: кошка может стать менее активной, реже играть или ухаживать за собой. Тревога: животное может проявлять беспокойство в привычных ситуациях, скрываться. Проблемы с обучением: кошка забывает ранее усвоенные привычки (например, где стоит миска с едой) или не может научиться новому.

Как помочь кошке?

Если вы заметили эти симптомы, прежде всего, обратитесь к ветеринару. Эти признаки могут указывать на другие заболевания, например артрит или проблемы с почками.

Лекарств от кошачьей деменции не существует, но есть способы улучшить качество жизни животного. В частности, можно изменить среду:

для кошек на ранней стадии деменции игры и интерактивные игрушки могут замедлить прогрессирование болезни.

для животных с тяжелыми симптомами, напротив, частые изменения могут вызвать тревогу.

Также можно посмотреть рацион: добавление антиоксидантов (витамины Е и С) и жирных кислот может замедлить прогрессирование болезни. Важно помнить, что добавки для собак давать котам нельзя, так как они могут содержать токсичные для них вещества, такие как альфа-липоевая кислота.

Знание симптомов поможет вам вовремя обратиться к специалисту, чтобы ваша кошка получила необходимую поддержку и наилучший уход в зрелом возрасте.

Напомним, ученые из Эдинбургского университета обнаружили у кошек с деменцией изменения в мозге, которые удивительно напоминают наблюдающиеся у людей с болезнью Альцгеймера. Это открытие открывает новые возможности для исследования и лечения возрастных заболеваний мозга как у животных, так и у людей.

