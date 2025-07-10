Ваша кровать— не такая чистая, как кажется: сколько раз в неделю стирать белье

Постель / © www.freepik.com/free-photo

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Постель кажется уютным и безопасным местом, где мы проводим почти треть жизни. Но именно она может стать убежищем для нежелательных «соседей» миллионов микроорганизмов, пылевых клещей и грибков. Все это не только снижает качество сна, но и представляет реальную угрозу для здоровья.

Об этом пишет Science Alert.

Каждую ночь наш организм высвобождает около 500 мл жидкости через пот. Даже если вы приняли душ перед сном — это не мешает тысячам клеток кожи, жиров и микроорганизмов оставаться на постели. Звучит не очень приятно, но именно они создают среду для размножения бактерий и грибков.

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Особенно активны на постели стафилококки — они разлагают компоненты пота, вызывая неприятный запах. Добавьте к этому загрязнения волос и кожи, которые вы переносите с улицы: пыль, пыльца, частицы грязи и даже следы фекалий — если вы делите кровать с домашними любимцами.

Омертвевшие клетки кожи — любимая пища для пылевых клещей. Эти микроскопические существа не кусают, но продукты их жизнедеятельности мощные аллергены. Они способны вызвать или усилить экзему, астму, аллергический ринит.

Грибки, такие как Aspergillus fumigatus, обнаруженные в старых подушках, могут привести к серьезным заболеваниям дыхательной системы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Как часто нужно стирать:

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Простыни и наволочки. Раз в неделю. Если вы болели, сильно потели или делите кровать с животными — раз в 3–4 дня.

Температура стирки: не ниже 60°C — это гарантирует уничтожение бактерий и пылевых клещей.

Пододеялки. Раз в 2 недели или чаще, если контакт с животными.

Ковдры. Раз в 3–4 месяца. Даже если они имеют пододеяльник, со временем к наполнителю проникает пот, жир и клещи.

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Подушки. Раз в 4–6 месяцев. Желательно стирать их в машинке, если разрешает этикетка, или сдавать в химчистку.

Матрасы. Пылесосите раз в неделю, проветривайте каждые несколько дней. Следует использовать защитный наматрасник и менять матрас каждые 7 лет.

В чем опасность пренебрежения гигиеной постели:

Аллергии и раздражение кожи

Проблемы с дыханием

Неприятный запах в спальне

Ухудшение качества сна

Риск инфекций, особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом

Исследования доказывают, что качество сна влияет не только на настроение, но и состояние сердечно-сосудистой системы, память, концентрацию и даже вес. Регулярная гигиена кровати — это маленький, но критически важный шаг к здоровью.

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Советы для максимальной чистоты:

Выбирайте натуральное белье — оно лучше впитывает влагу и не накапливает статическое электричество.

Высушивайте белье на солнце или при высокой температуре в сушилке — это уничтожает остаточные бактерии.

Гладьте простыни — высокая температура дополнительно обеззараживает ткань.

Замораживайте подушки (в пакете) на 8 часов в морозилке, чтобы уничтожить пылевых клещей.

Ваша постель — это не только зона комфорта, но и поле микроскопической битвы. И победить в ней вполне реально. Достаточно соблюдать простые правила гигиены и следить за регулярностью стирки.

Чистая кровать — залог здорового сна и долгой жизни. Не медлите: снимите постель, стирайте, сушите и спите спокойно.

Напомним, влажные полотенца, сразу после использования попадающие в корзину для белья, могут стать источником бактерий, плесени и затхлого запаха.

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По словам специалиста, главная ошибка — смыть полотенца и оставлять их влажными в закрытом пространстве. В таких условиях ткань не высыхает полностью, что создает идеальную среду для развития грибка и бактерий. Как результат — полотенце быстро теряет свежесть, а пользоваться им становится негигиенично.