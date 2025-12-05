Ваша кровать скрывает клещей: эксперты назвали температуру, гарантирующую их уничтожение

Стирка / © Freepik

Специалисты утверждают, что один правильно выбранный цикл в стиральной машине позволяет избавиться от пылевых клещей и бактерий уже после первой стирки. Это особенно актуально зимой, когда эти микроскопические организмы активно размножаются в теплой и влажной среде спален.

Об этом сообщило издание Express.

Пылевые клещи — невидимые вредители, которые питаются отмершими клетками кожи и охотно селятся в матрасах, подушках и постельном белье. Их присутствие может вызывать аллергические реакции, в частности насморк, чихание и обострение астмы у чувствительных людей. Поэтому вопрос, как часто стирать постель, с приходом холодов становится особенно важным.

Оптимально стирать белье еженедельно — и делать это при температуре 60°C. Именно этот режим эффективно уничтожает клещей, бактерии и остатки аллергенов. Подобные рекомендации дает и Национальная служба здравоохранения США: более низкие температуры могут временно смыть аллергены, но не гарантируют уничтожения самих микроорганизмов.

Эксперты также отмечают: белье необходимо полностью высушить перед использованием или хранением. Влажные ткани создают условия для появления плесени и нового размножения клещей.

Дополнительный совет — регулярно проветривать спальню. Открытое окно хотя бы на 10 минут и откинутые простыни помогают уменьшить влажность, препятствуя накоплению микробов и пылевых клещей.

Что касается полотенец, эксперты рекомендуют стирку в теплой воде — 40-60°C, следуя инструкциям производителя, чтобы сохранить качество ткани.

Таким образом, один режим в стиральной машине, свежий воздух и регулярный уход могут существенно уменьшить количество аллергенов в доме и сделать спальное место значительно гигиеничнее.

