ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
97
Время на прочтение
2 мин

Ваша разделочная доска может быть грязнее унитаза: как эффективно очистить ее от бактерий

Отделочная кухонная доска — один из наиболее часто используемых предметов на кухне, который может накапливать значительно больше бактерий, чем кажется на первый взгляд.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Чем дезинфицировать разделочную доску

Чем дезинфицировать разделочную доску / © pexels.com

По словам экспертов по пищевой гигиене, именно на поверхности доски чаще происходит перекрестное загрязнение продуктов, особенно после контакта с сырым мясом, рыбой или овощами.

Несмотря на регулярное мытье, обычной губки и моющего средства часто недостаточно, чтобы полностью устранить микроорганизмы, которые остаются в микротрещинах и царапинах.

Почему разделочная доска становится опасной

При ежедневном использовании нож оставляет на поверхности мелкие порезы. С течением времени в этих микротрещинах накапливаются остатки пищи и влага, что создает идеальную среду для размножения бактерий.

Наибольший риск составляют:

  • сырое мясо и птица;

  • рыба и морепродукты;

  • немытые овощи и зелень.

Специалисты отмечают: даже тщательно вымытая доска может оставаться источником бактерий, если ее поверхность уже сильно изношена.

Как правильно мыть разделочную доску

Чтобы снизить риск загрязнения, важно соблюдать базовые правила:

  1. Мойте доску сразу после использования теплой водой с моющим средством.

  2. Избегайте длительного замачивания деревянных досок, чтобы не повредить структуру материала.

  3. Используйте доски для сырых продуктов и готовой пищи.

  4. Тщательно высушивайте доску в вертикальном положении.

Как дезинфицировать кухонную доску

Для более глубокой очистки рекомендуется периодическая дезинфекция:

  • раствор уксуса и воды помогает снизить количество бактерий;

  • слабый раствор хлорного отбеливателя эффективен против патогенов (после использования обязательно тщательно промыть доску);

  • соль и лимон могут помочь убрать запахи и часть загрязнений.

Важно: деревянные доски нуждаются в более деликатном уходе, тогда как пластиковые можно очищать более интенсивно, в том числе в посудомоечной машине (если позволяет производитель).

Когда нужно заменять разделочную доску

Специалисты советуют не медлить с заменой, если:

  • на поверхности появились глубокие порезы;

  • доска начала впитывать запахи;

  • остатки пищи трудно отмыть даже после дезинфекции;

  • поверхность стала шершавой или деформированной.

В среднем интенсивное использование сокращает срок службы пластиковой доски в течение нескольких лет.

FAQ

Как часто нужно мыть разделочную доску?

Отделку следует мыть после каждого использования теплой водой с моющим средством, особенно после контакта с сырыми продуктами.

Чем лучше дезинфицировать разделочную доску?

Самые распространенные способы — раствор уксуса или слабый раствор хлорного отбеливателя. Они помогают снизить количество бактерий и обеспечить гигиеническую чистоту.

Как убрать неприятный запах из разделочной доски?

Для этого можно использовать соль и лимон или раствор соды. Они помогают нейтрализовать запахи от лука, чеснока или рыбы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie