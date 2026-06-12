Ваша разделочная доска может быть грязнее унитаза: как эффективно очистить ее от бактерий

Чем дезинфицировать разделочную доску / © pexels.com

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По словам экспертов по пищевой гигиене, именно на поверхности доски чаще происходит перекрестное загрязнение продуктов, особенно после контакта с сырым мясом, рыбой или овощами.

Несмотря на регулярное мытье, обычной губки и моющего средства часто недостаточно, чтобы полностью устранить микроорганизмы, которые остаются в микротрещинах и царапинах.

Почему разделочная доска становится опасной

При ежедневном использовании нож оставляет на поверхности мелкие порезы. С течением времени в этих микротрещинах накапливаются остатки пищи и влага, что создает идеальную среду для размножения бактерий.

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Наибольший риск составляют:

сырое мясо и птица;

рыба и морепродукты;

немытые овощи и зелень.

Специалисты отмечают: даже тщательно вымытая доска может оставаться источником бактерий, если ее поверхность уже сильно изношена.

Как правильно мыть разделочную доску

Чтобы снизить риск загрязнения, важно соблюдать базовые правила:

Мойте доску сразу после использования теплой водой с моющим средством. Избегайте длительного замачивания деревянных досок, чтобы не повредить структуру материала. Используйте доски для сырых продуктов и готовой пищи. Тщательно высушивайте доску в вертикальном положении.

Как дезинфицировать кухонную доску

Для более глубокой очистки рекомендуется периодическая дезинфекция:

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раствор уксуса и воды помогает снизить количество бактерий;

слабый раствор хлорного отбеливателя эффективен против патогенов (после использования обязательно тщательно промыть доску);

соль и лимон могут помочь убрать запахи и часть загрязнений.

Важно: деревянные доски нуждаются в более деликатном уходе, тогда как пластиковые можно очищать более интенсивно, в том числе в посудомоечной машине (если позволяет производитель).

Когда нужно заменять разделочную доску

Специалисты советуют не медлить с заменой, если:

на поверхности появились глубокие порезы;

доска начала впитывать запахи;

остатки пищи трудно отмыть даже после дезинфекции;

поверхность стала шершавой или деформированной.

В среднем интенсивное использование сокращает срок службы пластиковой доски в течение нескольких лет.

FAQ

Как часто нужно мыть разделочную доску?

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Отделку следует мыть после каждого использования теплой водой с моющим средством, особенно после контакта с сырыми продуктами.

Чем лучше дезинфицировать разделочную доску?

Самые распространенные способы — раствор уксуса или слабый раствор хлорного отбеливателя. Они помогают снизить количество бактерий и обеспечить гигиеническую чистоту.

Как убрать неприятный запах из разделочной доски?

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Для этого можно использовать соль и лимон или раствор соды. Они помогают нейтрализовать запахи от лука, чеснока или рыбы.

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