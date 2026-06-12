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Ваша разделочная доска может быть грязнее унитаза: как эффективно очистить ее от бактерий
Отделочная кухонная доска — один из наиболее часто используемых предметов на кухне, который может накапливать значительно больше бактерий, чем кажется на первый взгляд.
По словам экспертов по пищевой гигиене, именно на поверхности доски чаще происходит перекрестное загрязнение продуктов, особенно после контакта с сырым мясом, рыбой или овощами.
Несмотря на регулярное мытье, обычной губки и моющего средства часто недостаточно, чтобы полностью устранить микроорганизмы, которые остаются в микротрещинах и царапинах.
Почему разделочная доска становится опасной
При ежедневном использовании нож оставляет на поверхности мелкие порезы. С течением времени в этих микротрещинах накапливаются остатки пищи и влага, что создает идеальную среду для размножения бактерий.
Наибольший риск составляют:
сырое мясо и птица;
рыба и морепродукты;
немытые овощи и зелень.
Специалисты отмечают: даже тщательно вымытая доска может оставаться источником бактерий, если ее поверхность уже сильно изношена.
Как правильно мыть разделочную доску
Чтобы снизить риск загрязнения, важно соблюдать базовые правила:
Мойте доску сразу после использования теплой водой с моющим средством.
Избегайте длительного замачивания деревянных досок, чтобы не повредить структуру материала.
Используйте доски для сырых продуктов и готовой пищи.
Тщательно высушивайте доску в вертикальном положении.
Как дезинфицировать кухонную доску
Для более глубокой очистки рекомендуется периодическая дезинфекция:
раствор уксуса и воды помогает снизить количество бактерий;
слабый раствор хлорного отбеливателя эффективен против патогенов (после использования обязательно тщательно промыть доску);
соль и лимон могут помочь убрать запахи и часть загрязнений.
Важно: деревянные доски нуждаются в более деликатном уходе, тогда как пластиковые можно очищать более интенсивно, в том числе в посудомоечной машине (если позволяет производитель).
Когда нужно заменять разделочную доску
Специалисты советуют не медлить с заменой, если:
на поверхности появились глубокие порезы;
доска начала впитывать запахи;
остатки пищи трудно отмыть даже после дезинфекции;
поверхность стала шершавой или деформированной.
В среднем интенсивное использование сокращает срок службы пластиковой доски в течение нескольких лет.
FAQ
Как часто нужно мыть разделочную доску?
Отделку следует мыть после каждого использования теплой водой с моющим средством, особенно после контакта с сырыми продуктами.
Чем лучше дезинфицировать разделочную доску?
Самые распространенные способы — раствор уксуса или слабый раствор хлорного отбеливателя. Они помогают снизить количество бактерий и обеспечить гигиеническую чистоту.
Как убрать неприятный запах из разделочной доски?
Для этого можно использовать соль и лимон или раствор соды. Они помогают нейтрализовать запахи от лука, чеснока или рыбы.