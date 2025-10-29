Ваша собака может прожить на 2,5 года меньше: эксперт рассказала о вредной привычке владельцев

Собака / © Credits

Реклама

Владельцы даже не догадываются, что именно их привычка может сократить жизнь собаки на годы. Ветеринарная медсестра Джейд Вет Нурс объяснила угрозу.

Об этом сообщило издание Express.

Избыточный вес может укоротить жизнь собаки почти на два с половиной года. По словам специалиста, самый большой вред — это перекармливание. Хозяева часто ориентируются на аппетит или «милые глаза» любимца, хотя нужно считать калории.

Реклама

«Кормите их в соответствии с тем, сколько они должны весить, а не сколько они весят сейчас. Всегда взвешивайте еду и никогда не взвешивайте на глаз. Кормите их диетой для контроля веса», — отметила медсестра.

Ветеринарка также советует использовать рационы с меньшей калорийностью и большим содержанием клетчатки, чтобы животное дольше чувствовало себя сытым.

«Обеспечивайте больше физических упражнений! Чем больше их, тем больше калорий они сжигают. Обратитесь к ветеринару за советом по физическим упражнениям, учитывая особенности вашего животного. Используйте низкокалорийные лакомства и не забывайте отнимать их от суточной нормы пищи», — отметила эксперт.

По ее рекомендации, вес следует снижать постепенно — не более 1-2% массы тела в неделю. Доля лакомств в рационе не должна превышать 10% калорийности.

Реклама

Специалист отмечает: перед изменением питания стоит проконсультироваться с ветеринаром, ведь иногда лишний вес может быть следствием проблем со здоровьем.

Позицию ветеринара подтверждает исследование Ливерпульского университета и Центра питания Waltham. Ученые выяснили, что собаки с ожирением в среднем живут на 2,5 года меньше животных со здоровым индексом массы тела. Эксперты советуют регулярно взвешивать питомцев, избегать «вкусностей со стола» и поддерживать их ежедневную активность.

Напомним, вера в то, что собаки способны чувствовать присутствие духов, существует веками, но эксперты предлагают две кардинально разные версии: сверхъестественные способности или просто невероятно острые органы чувств.