Ваша собака может занести клещей в дом: как защитить питомца и себя от опасности

Клещ / © pixabay.com

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Клещи могут представлять опасность не только для собак, но и для их владельцев. После прогулки домашний питомец может занести паразитов в дом, где они могут оказаться на мебели, коврах или постельном белье.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Биолог Лаура Фергюсон из Университета Акадии отмечает, что собаки чрезвычайно привлекательны для клещей. Паразитов привлекают тепло тела, углекислый газ, запахи и шерсть, за которую легко зацепиться. Дополнительный риск создает поведение самих животных, ведь они часто исследуют кусты, высокую траву и другие места, где могут находиться клещи.

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Исследовательница программы «One Health» Университета Гелфа Кэти Клоу объясняет, что именно такое любопытство собак повышает вероятность контакта с паразитами. В отличие от людей, они без страха пробираются сквозь густую растительность и рыщут в природной подстилке, где клещи встречаются особенно часто.

Специалисты напоминают, что клещи не умеют ни прыгать, ни летать. Они попадают на животное при контакте с травой, кустарником или опавшими листьями. Для поиска хозяина паразиты используют специальные рецепторы на передних лапках, а после попадания на шерсть могут ещё некоторое время перемещаться по телу собаки, выбирая место для укуса.

По этой причине домашние питомцы нередко заносят клещей в дом ещё до того, как те успеют присосаться. Если паразит не прикрепился к телу животного, он может оказаться в местах его пребывания. Хотя большинство клещей плохо переносят условия помещения из-за недостаточной влажности, риск для людей и других домашних животных всё же сохраняется.

Учёные предупреждают, что клещи могут переносить различные заболевания, опасные как для собак, так и для людей. Одной из самых известных инфекций является болезнь Лайма.

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Чтобы снизить риск заражения, ветеринары рекомендуют использовать профилактические средства — таблетки, капли или специальные ошейники. В то же время эксперты отмечают, что ни один из этих методов не гарантирует полной защиты, поэтому наилучший результат дает сочетание нескольких способов профилактики.

Также владельцам рекомендуется избегать прогулок с собаками в густых зарослях в период активности клещей и, по возможности, передвигаться по обустроенным тропам. После каждой прогулки необходимо внимательно осматривать животное, уделяя особое внимание ушам, шее, подмышкам, паховой области, пространству между пальцами и зонам под ошейником. Для длинношерстных собак полезно будет дополнительное вычесывание.

Не менее важно следить за чистотой в доме и во дворе. В период активности клещей специалисты советуют чаще пылесосить места, где находится собака, регулярно стирать её лежанку в горячей воде, а также косить траву и убирать опавшую листву возле дома.

«Если ваша собака проводит время во дворе, подумайте об обработке открытых участков безопасными для домашних животных средствами для борьбы с клещами в пик сезона и поговорите со своим ветеринаром или местной информационной службой о том, что подходит для вашего региона», — говорится в статье.

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Напомним, что незаметная тёмная масса, похожая на желе или икру, может оказаться очагом будущего нашествия клещей. Специалисты предупреждают, что такие кладки яиц нередко появляются не только в лесах, но и непосредственно на приусадебных участках и в садах.

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