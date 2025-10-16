Ваша собака не спит из-за вас: как эмоции влияют на животных

Пес / © Pixabay

Реклама

Собаки — это источник безграничного позитива и преданности, но задумывались ли вы, что происходит в их голове, когда гаснет свет? Новое исследование венгерских ученых дает потрясающий ответ: ваши любимцы могут бодрствовать по ночам, заботясь о вашем поведении, ссоре и даже невнимании.

Об этом пишет Express.

Исследователи из Венгерской академии наук выяснили, что собаки имеют фазы быстрого сна и эмоциональные воспоминания, очень похожие на человеческие. Это значит, что они не просто живут моментом, а запоминают и анализируют стрессовые или, напротив, радостные события. И эти воспоминания «догоняют» их ночью.

Реклама

Как ссора с хозяином разрушает собачий сон

Наиболее поражает то, насколько сильно на сон собаки влияет ее взаимодействие с хозяином. Исследование показывает, что когда собака сталкивается с чем-то неприятным — например, ее ругают, игнорируют или она становится свидетелем ссоры — это может вызвать нарушение сна.

Механизм такой же, как и у людей: мозг животного начинает вырабатывать кортизол — гормон стресса, — который и приводит к проблемам со сном. Простыми словами, ваш любимец лежит и «прокручивает в голове» неприятные моменты, не имея возможности расслабиться и уснуть.

Выводы ученых доказывают, насколько глубока эмоциональная связь между человеком и его животным. Как отмечается в исследовании: «Ваша собака не просто любит вас — она думает о вас, даже когда вы в разлуке».

Это открытие вызвало бурную реакцию в соцсетях: одни владельцы были умилены до слез, а другие в шутку обещали уволиться с работы, чтобы проводить с любимцем каждую минуту.

Реклама

Напомним, по словам ветеринаров, собаки часто ложатся на одежду своих хозяев, поскольку знакомый запах действует на них успокаивающе и создает чувство безопасности. Благодаря своему чрезвычайно развитому обонянию, животные ищут аромат владельца, чтобы расслабиться, особенно когда нервничают.

В то же время, специалисты предупреждают, что собаки способны улавливать и запах стресса хозяина на одежде, что может передавать тревогу и им.