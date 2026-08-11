Ваша собака знает, когда вы грустите: ученые просканировали мозг животных и сделали невероятное открытие

Ученые впервые расшифровали эмоции собак / © Credits

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Долгое время владельцы собак были уверены, что их любимцы безошибочно угадывают настроение хозяина и теперь наука нашла этому биологическое подтверждение. Благодаря современным технологиям сканирования мозга ученые впервые смогли вживую увидеть, что происходит в голове животного, когда оно смотрит на человеческое лицо.

О том, как именно собаки различают наши радость и уныние, говорится в статье Венского университета для NewsWise.

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Что показало сканирование мозга

Чтобы разгадать эту эмоциональную загадку, ученые пригласили в лабораторию двенадцать специально обученных домашних собак, которые не боялись находиться в аппарате МРТ. Животным показывали фотографии совершенно незнакомых людей с разными выражениями лица, в то время как умная машина фиксировала малейшие вспышки активности в их нейронах.

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«Когда мы сравниваем людей с приматами, мы видим способности, доставшиеся от общего предка, но с собаками история совсем другая – они развили эти социальные навыки из-за одомашнивания», – объясняет старший автор исследования Лаура Куайя.

Первоначально команда сосредоточилась на положительных эмоциях и показывала животным фотографии радостных и нейтральных лиц. Оказалось, что человеческая улыбка мгновенно активирует височную кору и хвостатое ядро собачьего мозга, которые отвечают за высшие когнитивные функции и систему вознаграждений и делают радость хозяина эмоционально значимым животным.

Распознавание негатива и мелких деталей

Следующим шагом стала проверка реакции на более сложный спектр эмоций, таких как гнев, страх и уныние. Анализ активности мозга с помощью алгоритмов машинного обучения показал, что собачье сознание не просто делит мир на "хороший" и "плохой", а формирует четкие нейронные паттерны для каждой отдельной отрицательной эмоции.

«Люди очень хорошо замечают малейшие изменения на лице, и собаки тоже прекрасно справляются с этим благодаря своим уникальным эволюционным адаптациям», — отмечает ведущий автор исследования Рауль Эрнандес-Перес.

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Как собаки помогают понять людей

Это уникальное исследование помогает глубже понять не только собак, но и социальную эволюцию самого человека. Ученые изучают, как наши любимцы воспринимают невербальные сигналы, чтобы найти корни нашей собственной эмпатии и способности взаимодействовать с разными видами живых существ.

"Височная доля мозга эволюционировала независимо у собак и людей, но она играет похожую роль для социального поведения у обоих видов", - рассказывает исследовательница Венского университета Магдалена Бох.

О том, как именно сравнение мозга животных и людей помогает учить нашу природу, ученая подробно объясняет в своем видеоблоге. По ее словам, четырехлапые участники с удовольствием приходят на такие эксперименты, что делает это научное сотрудничество максимально этическим и действительно эффективным.

Несмотря на эти удивительные открытия, специалисты предостерегают от полного очеловечивания пушистиков, ведь их собственные эмоции могут ощущаться совсем по-другому. Кроме того, в реальной жизни домашние любимцы читают нас не только по выражению лица, но прежде всего с помощью языка тела, тончайших интонаций голоса и запаха, которые вместе формируют идеальную картину нашего настроения.

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Напомним, собака в доме положительно влияет на здоровье младенцев . Исследование выявило неожиданную связь между проживанием с собакой и меньшим количеством инфекций и случаев повышенной температуры у младенцев.

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