Ваше полотенце может кишеть бактериями: дерматолог назвал опасную привычку миллионов людей

Полотенца

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Полотенце, которым большинство людей пользуется после душа, может оказаться гораздо грязнее, чем кажется. На ткани быстро скапливаются бактерии, грибки и другие микроорганизмы, поэтому стирать его нужно регулярно.

Об этом сообщает Blikk со ссылкой на рекомендации дерматолога клиники Кливленда Алока Вижа.

По словам специалиста, полотенце для тела следует стирать не реже одного раза в неделю, а при определенных условиях — даже дважды. Если ткань не успевает полностью высохнуть между использованием, в ванной комнате высокая влажность или кто-то из членов семьи болеет, интервалы между стирками следует сократить.

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Дерматолог объяснил, что даже после душа полотенце не остается чистым. На нём оседают отмершие клетки кожи, естественный жир, влага и микроорганизмы, которые постоянно обитают на поверхности кожи человека. В тёплой и влажной среде ванной комнаты они быстро размножаются.

Специалист предупреждает, что использование давно нестираемого полотенца может повысить риск распространения грибковых инфекций, в частности грибка стопы или стригущего лишая, а также ухудшать течение экземы, атопического дерматита и способствовать распространению отдельных бактериальных или вирусных инфекций.

Чтобы снизить эти риски, после каждого использования полотенце рекомендуется развешивать так, чтобы оно полностью высохло. Если же от ткани появился неприятный запах, это может свидетельствовать об активном размножении микроорганизмов, поэтому полотенце нужно немедленно постирать, независимо от того, сколько раз им уже пользовались.

Кроме того, эксперты советуют не пользоваться общими полотенцами, если у кого-то из членов семьи есть кожные заболевания или инфекции. Детям желательно выделить отдельные полотенца, а полотенца для лица вообще не рекомендуется использовать совместно с другими людьми.

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Дерматологи отмечают, что регулярная стирка, правильная сушка и своевременная замена полотенец — это простые, но важные правила, которые помогают поддерживать здоровье кожи и снижают риск развития инфекций.

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