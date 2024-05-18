Ваши домочадцы будут удивлены и будут просить еще: зачем в фарш для котлет добавлять хрен

Вы еще не пробовали готовить котлеты с хреном? Обязательно попробуйте – члены семьи точно будут просить добавки.

Трудно поверить, но хрен – это не только одна из самых известных приправ современности. Полезное растение известно человечеству с давних времен, а точнее уже более 4000 лет. Египтяне и греки относились к хрену с особым уважением, а позже эта приправа полюбилась и украинцам.

Хрен – очень полезный продукт. Он содержит множество витаминов группы В, РР и С, минеральных солей, магния, фосфора, кальция, железа, серы, меди, калия, а также клетчатку, горчичное масло и крахмал.

Это растение не только добавляют в разные блюда. Из нее готовят лечебные настойки, которые помогают при простудных и инфекционных заболеваниях, болезнях кишечника.

Так зачем кулинары добавляют хрен к фаршу для котлет? Всё очень просто. В первую очередь, эта приправа делает их более мягкими. При этом у них меняется вкус, который становится более пикантным, несколько отточенным.

На 500 г фарша во время приготовления котлет нужно всего лишь 1 ст. ложка натертого корня хрена. После этого фарш готовится так, как обычно. Такие котлетки станут отличным дополнением к любому гарниру.

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