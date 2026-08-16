Ваши фото из отпуска могут выдать местонахождение: как ИИ помогает мошенникам

Фото из отпуска могут стать ловушкой для туристов / © www.freepik.com/free-photo

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Фотографии из отпуска, которые пользователи публикуют в соцсетях, могут помочь мошенникам определить их местонахождение. Для этого злоумышленники могут использовать искусственный интеллект, анализирующий изображение и находящий характерные детали.

Об этом свидетельствуют результаты исследования McAfee Labs, о которых сообщает UNILAD.

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Исследователи загрузили более 21 тысячи туристических фотографий в две бесплатные модели искусственного интеллекта. Одна из них правильно определяла место, где была сделана фотография, в 91% случаев, другая — в 87%.

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Лучше всего алгоритмы справлялись с изображениями, на которых были видны известные достопримечательности, вывески, дорожная разметка, торговые точки и местные блюда. Несколько сложнее было определить локацию по фотографиям пляжей и интерьеров гостиничных номеров.

Как мошенники могут использовать фото

По данным исследователей, злоумышленникам необязательно получать точный адрес человека. Даже информации о стране или регионе, где она находится, может быть достаточно, чтобы сделать мошенническое сообщение более убедительным.

Например, если человек публикует фотографии из Каталонии, мошенник может отправить ему фальшивое сообщение от имени банка о якобы попытке входа в аккаунт именно из этого региона.

Другой сценарий — использование информации о конкретной гостинице. Если ИИ определит, что фото сделаны, например, в лондонском отеле Savoy, мошенник может связаться с человеком и заявить о якобы проблеме с оплатой проживания.

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«Хотя частные фотографии, естественно, защищены лучше, важно помнить, что все, чем вы делитесь публично, могут просматривать, собирать и анализировать злоумышленники», — заявил руководитель McAfee в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона и Японии Тайлер Макги.

По его словам, даже если полученная мошенниками информация будет не совсем точной, упоминание о месте, где человек недавно побывал, может сделать мошенническое сообщение более правдоподобным.

Эксперты советуют не публиковать фото во время отпуска

Профессор Дали Кафар, исполнительный директор Cyber Security Hub Университета Маккуори, советует не публиковать в соцсетях фотографии посадочных талонов и информацию о своем местонахождении в реальном времени.

«Публикация сообщений, пока вы еще находитесь в отпуске, фактически означает объявление о том, что ваш дом пуст, а также раскрывает ваше текущее местонахождение», — пояснил он.

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Поэтому специалисты рекомендуют публиковать фотографии по путешествию уже по возвращении домой. Также следует проверить настройки конфиденциальности в Facebook, Instagram и TikTok и убедиться, кто именно может видеть ваши публикации.

Профессор практики кибербезопасности Университета Эдит Коуэн Пол Гаскелл-Дауленд советует внимательно относиться к тому, какие именно изображения попадают в сеть.

«Подумайте, какими именно фотографиями вы делитесь. Помните, что другие люди на ваших фото могут не хотеть, чтобы их публиковали в интернете», — подчеркнул эксперт.

Специалисты также советуют не открывать подозрительные письма и ссылки от незнакомцев, использовать сложные пароли и не спешить выполнять срочные требования, якобы поступающие от банков или других учреждений.

«Остановитесь перед тем, как реагировать на срочные просьбы. Мошенники часто создают чувство неотложности, чтобы заставить людей принимать решение наспех. Несколько минут на проверку информации могут предотвратить значительные потери», — отметил Макги.

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