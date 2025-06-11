Пышные котлеты с содой – один ингредиент, который меняет все / © Unsplash

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Оказывается, чтобы котлеты, и любые другие блюда из мясного фарша, получались невероятно вкусными, сочными и мягкими, нужно добавить обычную пищевую соду. Однако использовать соду для фарша можно, только если вы собираетесь жарить блюдо. Для тушения или отваривания этот лайфгак не подходит.

Конечно, если вы готовите котлеты из фарша курицы или индейки, то это мясо уже само по себе очень сочное и нежное, тогда добавлять пищевую соду уже нет смысла. А вот для котлет из говядины, свинины, мясного ассорти она настоящая необходимость. Все эти виды мяса жестче, а благодаря соде они станут более мягкими. Дополнительно сода уберет характерный запах говядины, который не всем нравится.

Зачем в фарш кладут соду? В первую очередь, сода делает мясо мягким и сочным, она способна устранить посторонние запахи. Просто добавьте небольшое количество соды в фарш и жарьте котлеты как обычно. Увидите, что вкус блюда изменится к лучшему.

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Сколько пищевой соды кладут в мясной фарш, чтобы было вкусно? Добавлять пищевую соду нужно тогда, когда вы кладете в фарш свои любимые специи и соль. Пропорции достаточно просты: на 500 г фарша нужно взять 1/2 ч. ложки соды. Всё хорошо перемешайте и оставьте фарш на 30 минут.

Когда на соду влияет высокая температура, она вступает в реакцию, смягчая волокна мяса и убирая посторонние ароматы. Попробуйте добавлять соду не только в котлеты, но и запеканки из фарша или мясные начинки.

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