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Ваши ногти скажут "спасибо": когда снимать гель-лак, даже если он идеален
Правильно нанесенный качественный гель-лак безопасен и удобен.
Гель-лак – настоящее спасение для тех, кто ценит ухоженные руки без постоянного перекрытия ногтей.
Об интересных советах узнавали ТСН.ua.
Средний срок ношения гель-лака – от 14 до 21 дней.
Именно столько гель-лак обычно выглядит эстетично: блестящий, без сколов и отслоений. Но иногда покрытие держится до 4 недель – все зависит от нескольких важных факторов.
Что влияет на стойкость гель-лака:
Состояние ногтевой пластины
Если ногти ломкие, тонкие или имеют продольные бороздки – покрытие быстрее отслаивается. Перед нанесением важно провести легкую шлифовку и дегидратацию поверхности.
Жирность ногтей и рук
У людей с повышенным соловыделением или влажными руками гель-лак может начать «пузыриться» или отклеиваться уже на 5–7 день.
Качество материалов
Недорогие базы, пигменты или топы – частая причина сколов, даже если техника нанесения правильная.
Техника мастера
Недостаточное просушивание, толстый слой или попадание воздуха между слоями – идеальная почва для сколов уже через несколько дней.
Ваш образ жизни
Регулярный контакт с водой, бытовая химия, спортзал, работа на кухне – все это влияет на долговечность покрытия. Без перчаток – гель не продержится долго.
Интересные советы, как продлить жизнь гель-лаку:
Не мочите руки 2–3 часа после процедуры, даже если лампа «просушила».
Надевайте перчатки во время уборки или мытья посуды.
Смазывайте кутикулу маслом каждый день – это предотвращает пересушивание лака.
Не подпиливайте ногти после покрытия – это разрушает герметичность.
Если появился микроскол – не сдирайте покрытие! Это травмирует ноготь.
Когда снимать гель-лак:
Независимо от того, как хорошо он держится, рекомендуется снимать гель-лак не позднее 21 дня. После этого возрастает риск:
нарушение дыхания ногтя (пластина тускнеет, истощается),
развития грибка (через микротрещины),
механического травмирования при росте (лак может потянуть ноготь)
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