Ваши ногти скажут "спасибо": когда снимать гель-лак, даже если он идеален

Маникюр / © Unsplash

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Гель-лак – настоящее спасение для тех, кто ценит ухоженные руки без постоянного перекрытия ногтей.

Об интересных советах узнавали ТСН.ua.

Средний срок ношения гель-лака – от 14 до 21 дней.

Именно столько гель-лак обычно выглядит эстетично: блестящий, без сколов и отслоений. Но иногда покрытие держится до 4 недель – все зависит от нескольких важных факторов.

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Что влияет на стойкость гель-лака:

Состояние ногтевой пластины

Если ногти ломкие, тонкие или имеют продольные бороздки – покрытие быстрее отслаивается. Перед нанесением важно провести легкую шлифовку и дегидратацию поверхности.

Жирность ногтей и рук

У людей с повышенным соловыделением или влажными руками гель-лак может начать «пузыриться» или отклеиваться уже на 5–7 день.

Качество материалов

Недорогие базы, пигменты или топы – частая причина сколов, даже если техника нанесения правильная.

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Техника мастера

Недостаточное просушивание, толстый слой или попадание воздуха между слоями – идеальная почва для сколов уже через несколько дней.

Ваш образ жизни

Регулярный контакт с водой, бытовая химия, спортзал, работа на кухне – все это влияет на долговечность покрытия. Без перчаток – гель не продержится долго.

Интересные советы, как продлить жизнь гель-лаку:

Не мочите руки 2–3 часа после процедуры, даже если лампа «просушила».

Надевайте перчатки во время уборки или мытья посуды.

Смазывайте кутикулу маслом каждый день – это предотвращает пересушивание лака.

Не подпиливайте ногти после покрытия – это разрушает герметичность.

Если появился микроскол – не сдирайте покрытие! Это травмирует ноготь.

Когда снимать гель-лак:

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Независимо от того, как хорошо он держится, рекомендуется снимать гель-лак не позднее 21 дня. После этого возрастает риск:

нарушение дыхания ногтя (пластина тускнеет, истощается),

развития грибка (через микротрещины),

механического травмирования при росте (лак может потянуть ноготь)

Напомним, издание Real Simple поделилось подборкой элегантных и смелых дизайнов черных ногтей, ставших фаворитами сезона. Черный лак – не просто выбор, а настоящий образ жизни для тех, кто ценит драму, изысканность и современную эстетику.