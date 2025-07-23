Как заставить огурцы плодоносить до морозов / © Unsplash

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Следует обратить внимание, что эти правила действуют только в том случае, если огурцы растут в открытом грунте. Что нужно сделать, чтобы убирать урожай даже осенью?

Прежде всего, не забывайте регулярно убирать листья, расположенные ниже плодов. А когда нижняя часть ствола становится слишком "пустой", важно досыпать земли и использовать мульчирование.

В конце летнего сезона растение нужно подкормить, чтобы оно стало сильнее. Для этого вам понадобятся сухие дрожжи. В достаточно глубокую емкость налейте пол-литра воды, добавьте 1 ст. ложку дрожжей и столько же сахарного песка. Тщательно размешайте смесь для растворения всех компонентов и оставьте на 3-4 часа. По истечении этого периода добавьте еще 5 л теплой воды.

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Подкормку, которая у вас получилась, нужно добавлять в воду для поливки огурцов. Этого количества хватит на 1 ведро воды. Также для удлинения плодоношения огурцов используют коровий навоз.

Не забывайте еженедельно проводить профилактические мероприятия от болезней и вредителей. А с трети лета регулярно накрывайте растение на ночь натуральным покровным материалом.

Поливать грядки в конце лета нужно уже не так часто, как в начале и внутри. Если температура воздуха не поднимается выше 20 градусов, то на каждый куст можно тратить не более 2 л воды. А если температура опустится до +15, то хватит и 0,5 л.

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