Как заставить огурцы плодоносить до морозов

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Ваши огурцы будут плодоносить до самых морозов: запомните пять важных советов
Есть мнение, что огурцы не могут плодоносить вплоть до первых морозов, но опытные огородники знают, что можно сделать так, что получать плоды очень долго.
Следует обратить внимание, что эти правила действуют только в том случае, если огурцы растут в открытом грунте. Что нужно сделать, чтобы убирать урожай даже осенью?
Прежде всего, не забывайте регулярно убирать листья, расположенные ниже плодов. А когда нижняя часть ствола становится слишком "пустой", важно досыпать земли и использовать мульчирование.
В конце летнего сезона растение нужно подкормить, чтобы оно стало сильнее. Для этого вам понадобятся сухие дрожжи. В достаточно глубокую емкость налейте пол-литра воды, добавьте 1 ст. ложку дрожжей и столько же сахарного песка. Тщательно размешайте смесь для растворения всех компонентов и оставьте на 3-4 часа. По истечении этого периода добавьте еще 5 л теплой воды.
Подкормку, которая у вас получилась, нужно добавлять в воду для поливки огурцов. Этого количества хватит на 1 ведро воды. Также для удлинения плодоношения огурцов используют коровий навоз.
Не забывайте еженедельно проводить профилактические мероприятия от болезней и вредителей. А с трети лета регулярно накрывайте растение на ночь натуральным покровным материалом.
Поливать грядки в конце лета нужно уже не так часто, как в начале и внутри. Если температура воздуха не поднимается выше 20 градусов, то на каждый куст можно тратить не более 2 л воды. А если температура опустится до +15, то хватит и 0,5 л.
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