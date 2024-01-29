Ваши предки были душой любой компании: на это указывает, как звучат ваши фамилии

Происхождение фамилий: какие фамилии давали украинцам, умеющим веселиться и веселить других в компании
Украинские фамилии могут быть сформированы по разным признакам — именем отца (реже — матери), за профессией, происходить от названия местности, а также индивидуальных признаков и особенностей человека. Некоторые фамилии указывают на характер и особенности человека - был ли он веселым по жизни
Языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" рассказывает о таких фамилиях.
Речь идет о таких фамилиях, как:
- Веселый,
- Забавный,
- Смешко,
- Смиянец,
- Танцюра,
- Гуляко,
- Скочко.
Так в древности прозывали настоящих весельчаков, которые никогда не скучали.
Если хорошее настроение было результатом спиртного, кто часто заглядывал в рюмку, то таким весельчакам давали такие фамилии, как Пыяка, Непийпиво, Оковытый, Налывайко и Цидыбрага.
О невеселом нраве указывают такие фамилии, как:
- Журило,
- Мамий,
- Стогний,
- Рюма,
- Плаксий,
- Журыбида,
- Плаксивый,
- Рева,
- Плакошь,
- Рюма
- Ревий.
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