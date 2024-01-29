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Ваши предки были душой любой компании: на это указывает, как звучат ваши фамилии

Ваши предки были душой любой компании: на это указывает, как звучат ваши фамилии

Какие фамилии давали веселым украинцам

Происхождение фамилий: какие фамилии давали украинцам, умеющим веселиться и веселить других в компании

Украинские фамилии могут быть сформированы по разным признакам — именем отца (реже — матери), за профессией, происходить от названия местности, а также индивидуальных признаков и особенностей человека. Некоторые фамилии указывают на характер и особенности человека - был ли он веселым по жизни

Языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" рассказывает о таких фамилиях.

Речь идет о таких фамилиях, как:

  • Веселый,
  • Забавный,
  • Смешко,
  • Смиянец,
  • Танцюра,
  • Гуляко,
  • Скочко.

Так в древности прозывали настоящих весельчаков, которые никогда не скучали.

Если хорошее настроение было результатом спиртного, кто часто заглядывал в рюмку, то таким весельчакам давали такие фамилии, как Пыяка, Непийпиво, Оковытый, Налывайко и Цидыбрага.

О невеселом нраве указывают такие фамилии, как:

  • Журило,
  • Мамий,
  • Стогний,
  • Рюма,
  • Плаксий,
  • Журыбида,
  • Плаксивый,
  • Рева,
  • Плакошь,
  • Рюма
  • Ревий.

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