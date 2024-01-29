Ваши предки были душой любой компании: на это указывает, как звучат ваши фамилии

Происхождение фамилий: какие фамилии давали украинцам, умеющим веселиться и веселить других в компании

Украинские фамилии могут быть сформированы по разным признакам — именем отца (реже — матери), за профессией, происходить от названия местности, а также индивидуальных признаков и особенностей человека. Некоторые фамилии указывают на характер и особенности человека - был ли он веселым по жизни

Языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" рассказывает о таких фамилиях.

Речь идет о таких фамилиях, как:

Веселый,

Забавный,

Смешко,

Смиянец,

Танцюра,

Гуляко,

Скочко.

Так в древности прозывали настоящих весельчаков, которые никогда не скучали.

Если хорошее настроение было результатом спиртного, кто часто заглядывал в рюмку, то таким весельчакам давали такие фамилии, как Пыяка, Непийпиво, Оковытый, Налывайко и Цидыбрага.

О невеселом нраве указывают такие фамилии, как:

Журило,

Мамий,

Стогний,

Рюма,

Плаксий,

Журыбида,

Плаксивый,

Рева,

Плакошь,

Рюма

Ревий.

Читайте также: